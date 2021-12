Bitcoin Miner Iris Energy a plus de 100% d’avantages, selon un analyste de JPMorgan

Les actions d’Iris Energy (IREN), une société basée à Sydney qui extrait du bitcoin principalement avec des énergies renouvelables, ont le potentiel d’augmenter de plus de 100% au cours des 12 prochains mois, ont écrit les analystes de JPMorgan dirigés par Reginald Smith.

Iris Energy est « un moyen bon marché de jouer à la ruée vers l’or numérique », ont déclaré les analystes de JPMorgan, citant une « remise importante » pour ses actions par rapport aux autres mineurs de crypto. « Nous pensons qu’IREN est un moyen attrayant et efficace d’obtenir une longue exposition aux prix du bitcoin. et le sentiment et lancent une couverture avec une cote de surpondération et un objectif de prix de 30 $ en décembre 2022 », ont écrit les analystes. La société d’investissement de rue, Compass Point Research, a également lancé des recherches sur Iris Energy avec une cote d’achat et un objectif de cours sur 12 mois de 22 $, ce qui implique une hausse de plus de 50 % par rapport à la clôture de vendredi. EH/s de Bitmain avec des prix inférieurs au marché et une stratégie de possession/exploitation de centres de données », a écrit Giuliano Bologna, analyste de Compass Point. Bologne a également souligné qu’Iris Energy avait les « bonnes pièces » pour devenir l’un des plus gros bitcoins. mineurs et que les actions se négocient actuellement à une valorisation réduite. Les actions du mineur australien de bitcoins ont chuté d’environ 42% depuis ses débuts commerciaux le 17 novembre. La semaine dernière, la société a déclaré que ses revenus mensuels avaient chuté de 10% en novembre en raison du calendrier problèmes et une augmentation des difficultés du réseau. Les actions d’Iris Energy ont baissé d’environ 3% en début de séance lundi après avoir augmenté en pré-bourse.