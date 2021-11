Bitcoin Miner Iris Energy augmente son introduction en bourse, valorisant la société à 1,5 milliard de dollars

Iris Energy, une société basée à Sydney qui exploite le bitcoin principalement avec des énergies renouvelables, a augmenté son prix d’introduction en bourse (IPO) à 28 $ par action, contre 25 $ à 27 $ auparavant.

Le mineur a déclaré qu’il prévoyait de vendre 8,3 millions d’actions, levant environ 232 millions de dollars grâce à son offre d’introduction en bourse, selon un communiqué. Il prévoit de commencer à négocier sur le Nasdaq le 19 novembre sous le symbole boursier IREN. La société aura environ 55 millions d’actions en circulation, valorisant la société à environ 1,5 milliard de dollars, selon son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Iris utilisera le produit de l’offre pour financer ses initiatives de croissance, y compris les achats de matériel et l’acquisition et le développement de sites et d’installations de centres de données, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. La société a déclaré qu’elle exploitait le bitcoin depuis 2019 et a vendu tous les bitcoin il a extrait, contrecarrant la tendance de la plupart des mineurs à conserver leurs pièces.

