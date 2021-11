Bitcoin Miner Iris Energy dit que l’introduction en bourse sera au prix de 25 $ à 27 $ par action

Le mineur australien de bitcoins Iris Energy prévoit de vendre environ 8,3 millions d’actions à 25 $ à 27 $ chacune dans son offre publique initiale, selon un dossier déposé mardi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le mineur basé à Sydney inscrira ses actions sur le Nasdaq sous le ticker « IREN ». équipement matériel d’extraction de bitcoin et acquérir et développer des centres de données, entre autres initiatives de croissance. Iris a pour objectif d’avoir 1 gigawatt de puissance pour une capacité de hachage prévue de 15,2 exahashs par seconde, ce qui implique qu’il aura environ 10 % du hashrate total du réseau Bitcoin. Le hashrate total du réseau était d’environ 146 EH/s lundi, selon les données de Glassnode. Hashrate mesure la puissance de calcul d’un mineur de crypto. Le mineur de bitcoin a déclaré qu’il exploitait du bitcoin depuis 2019, mais qu’il avait liquidé toutes les pièces extraites et qu’il n’avait aucun bitcoin dans son bilan au 30 septembre. 30, comparativement à 800 000 $ à la même période en 2020.

