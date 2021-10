Minage de Bitcoin

Bitcoin Miner Maker Ebang se concentre sur la R&D et la vente de machines d’extraction Dogecoin en plus de BTC

AnTy10 octobre 2021

La société a signalé une baisse massive des subventions gouvernementales causée par la diminution des avantages fiscaux du gouvernement chinois.

La société de technologie Blockchain, Ebang (Nasdaq : EBON) a publié ses résultats financiers non audités pour les six premiers mois de l’exercice 2021.

Le fabricant de machines d’extraction Bitcoin hautes performances a vendu 0,80 million de Thash/s de puissance de calcul totale au cours de cette période, soit une augmentation de 220% par rapport à 0,25 million de Th/s au cours de la même période de 2020.

Le chiffre d’affaires net total de cette année jusqu’en juin était de 18,30 millions de dollars, un pic de 65,69 % par rapport à 11,04 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2020. Cette augmentation est principalement due à la hausse du prix du Bitcoin, qui a augmenté les rendements attendus sur Bitcoin. telles que l’exploitation minière et, à son tour, a entraîné une demande beaucoup plus élevée de machines d’exploitation minière. BTC -0,10% Bitcoin / USD BTCUSD 55 037,21 $

Le président et chef de la direction, Dong Hu, a déclaré dans un communiqué qu’ils se concentraient sur la recherche, le développement et la vente de machines minières Bitcoin ainsi que d’autres cryptos tels que Litecoin et Dogecoin. LTC 0,05% Litecoin / USD LTCUSD 180,03 $

Cependant, il a noté que cette entreprise est sensible à l’impact des macro et micro-environnements tels que les compétitions économiques, la capacité de production et l’offre de puces, l’attitude politique et réglementaire mondiale à l’égard de la cryptographie et les fluctuations des prix du Bitcoin.

« Pour atteindre une croissance stable à long terme, la société prévoit de développer vigoureusement les activités de technologie financière (FinTech) » et de lancer des activités de logiciel en tant que service (SaaS) sur certaines de ses plates-formes, a-t-il déclaré.

La Société a également commencé les travaux préparatoires à la construction de fermes minières nord-américaines et européennes en juin 2021.

Le bénéfice brut au cours de la même période était de 5,64 millions de dollars, tandis que la perte nette était de 4,26 millions de dollars. Au cours des six premiers mois de cette année, les subventions gouvernementales à l’entreprise ont été réduites à seulement 0,02 million de dollars, contre 2,54 millions de dollars au cours de la même période de 2020. Cette diminution des subventions gouvernementales a été causée par la diminution des avantages fiscaux du gouvernement chinois, a déclaré l’entreprise.

