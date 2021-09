Minage de Bitcoin

Bitcoin Miner Marathon Digital prête 300 Bitcoin à NYDIG pour un taux d’intérêt de 3%, la production augmente de 6% en août

AnTy3 septembre 2021

Le mineur Bitcoin coté en bourse Marathon Digital Holdings a révélé dans son dernier dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qu’il avait conclu un accord définitif avec le fournisseur de services financiers Bitcoin NYDIG.

Selon le document, Marathon a conclu un accord-cadre de prêt de titres avec NYDIG le 27 août 2021. Selon cet accord, la société prêtera son Bitcoin à NYDIG avec un taux d’intérêt de 3% par an.

Marathon a prêté 300 BTC à NYDIG, sur lesquels les intérêts s’accumuleront quotidiennement mais payables mensuellement. Marathon peut rappeler son BTC à tout moment, a-t-il déclaré.

MacroScope, passionné de cryptographie, a d’abord rendu compte de ce dossier et a noté que les institutions et les investisseurs fortunés considèrent de plus en plus les revenus passifs de Bitcoin comme “très attrayants”, ce qui, selon lui, pourrait même être un facteur majeur de prix BTC.

Marathon a également annoncé une collaboration élargie avec NYDIG grâce à laquelle le mineur fournira aux membres de MaraPool, son pool minier Bitcoin neutre en carbone basé aux États-Unis, un accès aux services de qualité institutionnelle de NYDIG.

« NYDIG a été un de nos collaborateurs importants, fournissant une variété de services de gestion de trésorerie et de trading, y compris la facilitation de l’achat de 4 812,66 bitcoins en janvier », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon.

Au mois d’août, le mineur a produit 469,6 BTC et a augmenté ses avoirs totaux en Bitcoin à 6 695, d’une valeur de 316,4 millions de dollars. Dans l’ensemble, Marathon a produit 1 757,9 BTC en 2021.

“Au cours du mois d’août, le taux de hachage du réseau total a augmenté de plus de 15 %, et au cours de la même période, nous avons augmenté notre production de bitcoins de 6 % d’un mois à l’autre pour atteindre 469,6 BTC”, a déclaré Thiel.

Actuellement, sa flotte minière, qui compte 22 412 mineurs actifs, génère une puissance de hachage de 2,3 EH/s avec 5 916 mineurs ASIC supplémentaires achetés à Bitmain actuellement en transit tandis que 21 584 mineurs ASIC ont été reçus depuis le début de l’année.

La flotte minière devrait se composer d’environ 133 000 mineurs, et une fois tous les mineurs installés à la mi-2022, elle générerait 13,3 EH/s.

Marathon Digital (MARA) coté au Nasdaq se négocie à 44,30 $, en hausse de 300 % depuis le début de l’année, mais toujours en baisse de plus de 23 % par rapport à l’ATH début avril de 57,75 $.

Bitcoin BTC

47 512,98 $

+0.30%

+0.11%

-2,66 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.