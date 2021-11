Minage de Bitcoin

Bitcoin Miner Marathon HODLing tous les BTC générés au cours de la dernière année

AnTy3 novembre 2021

Ne pas vendre un seul BTC depuis octobre 2020 porte le total des avoirs de la société à 7 453 BTC. Le mois dernier, Marathon a extrait 417,7 BTC.

Le mineur de Bitcoin Marathon Digital Holdings a augmenté sa production de crypto-monnaie de 23% à 417,7 BTC en octobre, portant ses avoirs totaux en Bitcoin à 7 453 BTC, d’une valeur de 457,4 millions de dollars.

Le total de Bitcoin Holdings de la société comprend également les 4 812,66 BTC qu’elle a achetés en janvier de cette année à un prix moyen de 31 168 $ par BTC. Au 1er novembre, la société disposait également de 20,9 millions de dollars de liquidités.

Marathon a rapporté que depuis la vente de Bitcoin le 21 octobre 2020, il n’a accumulé que tous les BTC qu’il a générés.

Dans sa mise à jour des opérations minières pour octobre, Marathon a déclaré avoir reçu environ 42 381 mineurs ASIC de premier plan de Bitmain jusqu’à présent cette année, et 3 285 mineurs ASIC supplémentaires sont actuellement en transit. La société prévoit toujours que tous les mineurs précédemment achetés seront livrés d’ici la mi-2022.

12 331 mineurs ASIC ont été livrés à une installation de Compute North et 30 050 à son installation minière à Hardin, MT.

Le mois dernier, Marathon a également commencé à affréter des avions pour atténuer l’impact des problèmes logistiques mondiaux et pour garantir que les expéditions de nouveaux mineurs se produisent en temps opportun, a déclaré la société. Cela a permis de réduire le délai moyen d’expédition et de livraison des machines minières de 50% en octobre par rapport au mois précédent, a-t-il ajouté.

La société a maintenant déployé une flotte minière composée de 27 280 mineurs actifs produisant environ 2,96 EH/s. Une fois que tous les mineurs seront entièrement installés, la flotte minière devrait se composer d’environ 133 000 mineurs, générant environ 13,3 EH/s.

Son pool de minage de bitcoins, le taux de hachage total de MaraPool a quant à lui atteint 3,0 ETH/s.

« Compte tenu du nombre de mineurs qui devraient être expédiés et des mesures que nous avons prises pour préparer leur déploiement, nous pensons que le quatrième trimestre sera une période de transformation pour notre entreprise, et nous sommes impatients de continuer à développer nos opérations minières », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon

