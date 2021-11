Bitcoin Miner PrimeBlock prévoit de devenir public en fusionnant avec 10X Capital : rapport

Le mineur de Bitcoin Prime Blockchain (PrimeBlock) serait en pourparlers pour fusionner avec la société d’acquisition à but spécial (SPAC) 10X Capital Venture Acquisition, a rapporté Bloomberg, citant des personnes connaissant le sujet.

La SPAC cherche à lever au moins 150 millions de dollars par le biais d’investissements privés dans des actions publiques (PIPE) pour l’accord, qui devrait rendre PrimeBlock public et valoriser l’entité combinée à environ 1,5 milliard de dollars, a déclaré Bloomberg citant certaines des sources. Bloomberg a noté que les termes de l’accord ne sont pas finalisés et pourraient encore changer, et il est possible que les pourparlers s’effondrent. Un porte-parole de PrimeBlock a refusé de commenter l’accord lorsqu’il a été conclu par CoinDesk. Le 13 août, 10X Capital Venture a déclaré avoir fermé son offre publique initiale de 200 millions de dollars ; il se négocie sous le symbole « VCXAU ». Les actions ont augmenté de 11% en début de séance jeudi. Le 4 novembre, PrimeBlock a annoncé avoir embauché l’ancien banquier d’investissement en crypto de Goldman Sachs, Gaurav Budhrani, en tant que nouveau PDG. Récemment, le mineur de Bitcoin Iris Energy a augmenté son introduction en bourse, valorisant l’entreprise à 1,5 milliard de dollars. . Pendant ce temps, la fusion inversée de Gryphon Digital Mining avec Sphere 3D pour devenir publique a été retardée d’un quart.

