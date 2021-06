Bitcoin Miner Stronghold lève 5 millions pour financer l’exploitation minière d’énergie propre

in

Exploitation minière

Bitcoin Miner Stronghold lève 105 millions de dollars pour financer l’exploitation minière d’énergie propre

Stronghold Digital Mining, une société minière de Bitcoin, a levé 105 millions de dollars lors de deux tours de financement de titres de capital-investissement. Cela a été divulgué dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Stronghold utilisera des fonds pour recycler les déchets de charbon

La société basée en Pennsylvanie se concentre sur la conversion du charbon résiduel en électricité qui est ensuite utilisée pour extraire le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Stronghold utiliserait les fonds nouvellement acquis pour financer davantage d’installations de nettoyage du charbon résiduel, étendre les efforts de réhabilitation en Pennsylvanie et acheter du matériel d’extraction de crypto.

Grâce à son installation de production d’électricité, l’usine de génération Scrubgrass, Stronghold convertit les déchets de charbon en énergie.

Scrubgrass, qui est situé sur un site de 650 acres dans le comté de Venango, en Pennsylvanie, produit et vend environ 85 mégawatts d’électricité, assez pour environ 80 000 foyers.

En Pennsylvanie et dans de nombreuses autres régions du monde où les déchets, le charbon et le drainage minier acide (DMA) sont parmi les plus grandes sources de pollution.

Stronghold veut réhabiliter des terres qui ont été dévastées à cause d’AMD.

La DMLA est un processus dans lequel la pluie ou la neige se mélange au soufre des déchets de charbon, ce qui lui permet de s’écouler dans les systèmes d’eau et de nuire à la vie dans l’eau.

Le coprésident de Stronghold, Bill Spence, a parlé dans un communiqué de l’impact dévastateur du charbon sur l’environnement. Selon lui, les feux de charbon font des ravages en Pennsylvanie depuis des années.

Spence a également noté que Stronghold utilise les meilleures techniques d’exploitation minière pour remédier à l’impact des activités d’extraction de charbon des siècles précédents.

Stronghold a récupéré 1 000 acres de terres en Pennsylvanie dans le but de poursuivre son objectif de remédier aux impacts de l’extraction de crypto.

La société vise à avoir plus de 28 000 mineurs de crypto-monnaie en activité d’ici 2022 et travaille actuellement à la mise à niveau avec de nouvelles installations.

Préoccupations croissantes sur l’exploitation minière de Bitcoin

Le financement de Stronghold intervient à un moment où Bitcoin fait l’objet d’un examen public accru en raison de son empreinte carbone élevée.

La communauté Bitcoin a commencé à devenir plus soucieuse de l’environnement de Bitcoin lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que son entreprise n’accepterait plus l’actif comme méthode de paiement.

Musk, qui a cité les préoccupations environnementales comme raisons, a déclaré plus tard que Tesla reprendrait les paiements une fois que l’industrie minière aurait atteint 50% d’utilisation d’énergie propre.

La sénatrice Elizabeth Warren a également récemment critiqué publiquement Bitcoin pour son impact environnemental. Elle a également appelé à la répression de l’actif, le qualifiant de crypto-monnaie nuisible à l’environnement.

Les groupes environnementaux sont désormais également plus conscients de la forte consommation d’énergie de Bitcoin. Le mois dernier, Greenpeace USA a cessé d’accepter les dons de Bitcoin sur l’empreinte carbone de la crypto-monnaie.

La controverse sur l’empreinte carbone du Bitcoin a également conduit à la création d’un conseil minier Bitcoin. Le conseil vise à contrer la désinformation sur Bitcoin et à trouver des solutions.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.