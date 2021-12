Bitcoin Miner TeraWulf lève 200 millions de dollars de dettes et de capitaux propres

TeraWulf – une société minière de bitcoin axée sur l’environnement, le social et la gouvernance – a levé 200 millions de dollars en financement par emprunt et par actions auprès d’investisseurs institutionnels et individuels, a annoncé jeudi la société.

« La capacité de TeraWulf à lever des capitaux privés souligne l’attrait d’apporter un nouveau paradigme pour l’extraction de crypto-monnaie sur les marchés publics », a déclaré Paul Prager, président-directeur général de la société dans un communiqué. l’énergie nucléaire, hydraulique et solaire, utilisera le financement pour atteindre une puissance minière de 6 exahash par seconde d’ici la seconde moitié de 2022. Le financement comprend environ 123,5 millions de dollars dans un prêt à terme garanti de premier rang sur trois ans et des accords de souscription avec des investisseurs pour acheter actions ordinaires nouvellement émises de la société pour environ 76,5 millions de dollars. La banque d’investissement Moelis a agi en tant qu’agent de placement exclusif pour le financement par emprunt et par capitaux propres de TeraWulf. TeraWulf a annoncé le 25 juin qu’elle fusionnerait avec Ikonics (IKNX) cotée au Nasdaq commerce sous le symbole « WULF ». Le mineur a déclaré jeudi que l’accord devrait être conclu au cours de la semaine du 13 décembre.