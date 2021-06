Minage de Bitcoin

Bitcoin Miner utilisant 99% d’énergie hydroélectrique renouvelable commence à négocier sur le Nasdaq la semaine prochaine

Bitfarms deviendra le plus grand mineur de Bitcoin coté en bourse en Amérique du Nord utilisant plus de 99% d’électricité renouvelable hydroélectrique.

La société minière Bitcoin basée à Toronto, Bitfarms, a annoncé qu’elle commencerait à négocier sur le Nasdaq sous le symbole « BITF » le 21 juin.

La société s’est adressée à Twitter pour partager que ses actions ordinaires ont reçu l’admissibilité au CIPH et qu’elle maintiendra également son inscription à la Bourse de croissance TSX.

« L’inscription au Nasdaq est une réalisation importante pour Bitfarms et une étape importante après plusieurs années de développement et de réalisation de la société », a déclaré le PDG Emiliano Grodzki. “Nous avons lancé cette entreprise il y a quatre ans avec une conviction claire dans l’adoption institutionnelle de Bitcoin et de l’exploitation minière de Bitcoin.”

La société a en outre noté que cette inscription au Nasdaq ferait de Bitforms le plus grand mineur de Bitcoin coté en bourse en Amérique du Nord qui utilise plus de 99% d’énergie hydroélectrique renouvelable.

Cela aidera à apaiser les inquiétudes concernant la consommation d’énergie de l’extraction de Bitcoin et augmentera également la décentralisation de l’extraction de crypto-monnaie au milieu de l’exode continu de la Chine.

“L’augmentation du nombre de mineurs de Bitcoin cotés en bourse et leur migration vers les bourses basées aux États-Unis est révélatrice d’une adoption institutionnelle plus large du bitcoin et d’un enthousiasme pour le modèle commercial d’exploitation minière PoW”, a déclaré Michael Saylor, PDG de MicroStrategy.

Les sociétés minières Bitcoin comme Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain sont déjà cotées au Nasdaq, et maintenant Bitfarm rejoindra également cette courte liste.

Bitfarms a étendu ses opérations minières au Québec en 2019 et a rejoint cette année DCG de Barry Silber, la nouvelle filiale de la société mère de Grayscale, Foundry USA Pool, qui a contribué à augmenter son taux de hachage d’exploitation de 15 %.

« Nous sommes fiers d’être un chef de file de l’industrie en fixant les normes les plus élevées pour nous-mêmes et nos opérations minières et d’être cotés à l’une des bourses les plus prestigieuses au monde », a déclaré Grodzki. « Après avoir atteint cette étape, nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée de la prochaine étape de notre entreprise. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.