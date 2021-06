Bitcoin Mining Council commence, mais Elon Musk n’a aucun rôle

Le très attendu Bitcoin Mining Council a débuté sa première réunion jeudi, et le conseil est prêt à apporter des réponses aux problèmes environnementaux causés par l’exploitation minière de Bitcoin. Cependant, ce qui n’était pas prévu, c’est le fait qu’Elon Musk, qui, selon beaucoup, a eu une grande influence sur le débat, n’a pas de rôle assigné.

Le PDG de MicroStrategy Inc., Michael Saylor, a commenté le conseil, ajoutant un emoji de main en prière tout en invitant la communauté crypto.

Le Bitcoin Mining Council est un forum volontaire et ouvert de mineurs de Bitcoin engagés envers le réseau et ses principes fondamentaux. Nous promouvons la transparence, partageons les meilleures pratiques et éduquons le public sur les avantages de l’exploitation minière #Bitcoin et Bitcoin. Rejoignez-nous. https : //t.co/vGPGD3TA5p – Michael Saylor (@michael_saylor) 10 juin 2021

Saylor a aidé à mettre en place l’associé et il semble qu’il aura un rôle important à jouer dans la façon dont le groupe aborde le problème sous-jacent de l’exploitation minière de Bitcoin.

L’association a été formée après des plaintes incessantes concernant l’utilisation élevée de mauvaise énergie pour exploiter Bitcoin.

Astuce pour discuter des options de minage de Bitcoin vert

Microstrategy est l’une des principales entreprises qui a ajouté une quantité substantielle de Bitcoin (BTC / USD) à ses bilans. Tesla est une autre entreprise, mais il n’est toujours pas clair si l’entreprise possède toujours Bitcoin après avoir suspendu la réception de paiements en crypto-monnaie.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a expliqué que la société avait décidé de cesser d’accepter Bitcoin en raison des préoccupations environnementales accrues liées à l’exploitation de cet actif cryptographique.

Saylor a travaillé pour établir un conseil pour faire face à la situation, bien que Musk ait exprimé son soutien à l’association.

L’afflux massif de mineurs de Bitcoin aux États-Unis

Les mineurs de crypto utilisent beaucoup d’énergie et de puissance de calcul pour vérifier les transactions sur la blockchain.

Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), la consommation annuelle d’électricité de Bitcoin peut être comparée au taux de consommation annuel de certains pays.

Après la récente interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin en Chine, où les mineurs sont dominés, les États-Unis connaissent un afflux important de mineurs de Bitcoin. La disponibilité d’énergies renouvelables dans des endroits comme la Californie et d’autres États attire désormais de plus en plus de mineurs à la recherche de moyens d’exploiter Bitcoin tout en évitant les émissions de carbone.

