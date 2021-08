Bitcoin Mining Difficulté brise la deuxième plus longue séquence de chutes ⋆ Crypto new media

Source : Adobe/agnomark

Après quatre baisses consécutives, l’exploitation minière de Bitcoin (BTC) a difficilement augmenté le 31 juillet, réduisant les marges bénéficiaires croissantes des mineurs de BTC. (Mis à jour le 31 juillet 05:54 UTC avec les résultats de l’ajustement et les données du marché.)

La difficulté de minage de Bitcoin, ou la mesure de la difficulté de rivaliser pour les récompenses minières, a augmenté de 6%.

Cela l’a ramené du niveau de 13 T, où il avait chuté lors de l’ajustement précédent, à près de 14,5 T – encore loin du sommet historique de 25,05 T. De plus, il s’agit du premier ajustement depuis que la Chine a réprimé minage de crypto en mai.

Néanmoins, cette hausse intervient après quatre baisses consécutives, dont deux assez substantielles : la baisse historique de près de 28 %, et une baisse de près de 16 %.

Notamment, avoir plus de deux gouttes consécutives n’est pas du tout courant. Avant cela, il n’y avait que deux cas de ce type : trois baisses fin 2018 et huit fin 2011.

Selon BitInfoCharts.com, le hashrate, ou la puissance de calcul du réseau, a connu une augmentation plus faible depuis l’ajustement précédent il y a deux semaines, passant de 101,15E à 104,39E (moyenne mobile simple sur 7 jours). C’est près de 43% de moins que le plus haut historique enregistré le 14 mai et 24% de plus que le plus bas annuel atteint le 3 juillet.

La rentabilité de l’exploitation minière de Bitcoin a également connu un bond depuis le dernier ajustement de difficulté, augmentant de 19% en deux semaines.

Hashrate moyen (hash/s) par jour par rapport à la rentabilité minière USD/jour pour 1 THash/s, moyenne mobile simple sur 7 jours. Source : bitinfocharts.com

La difficulté de minage de Bitcoin est ajustée environ toutes les deux semaines (ou plus précisément, tous les blocs de 2016) pour maintenir le temps de bloc normal de 10 minutes. Le temps de bloc moyen mobile simple de 7 jours le 29 juillet était de 9,38 minutes.

Pendant ce temps, selon ByteTree, au cours des dernières semaines, les mineurs ont continué à détenir davantage de leur BTC nouvellement généré, au lieu de le dépenser.

Source : terminal.bytetree.com, 30 juillet, 12:56 UTC

Le 31 juillet à 05h51 UTC, le BTC se négocie à 41 503 USD et est en baisse de 4% en une journée et de 24% en une semaine. Le prix a augmenté de 18% en un mois.

