Bitcoin Mining: Hash Power a frappé ATH et d’autres nouvelles cette semaine

Cette semaine, l’activité minière de Bitcoin a traversé des moments importants et l’un d’entre eux a été l’augmentation de la puissance de hachage. Pour la première fois, il a atteint un niveau record sans la Chine. Mais ce n’était pas la seule nouvelle importante des 7 derniers jours. Dans cette 66e édition de notre résumé minier classique, nous vous apportons les 5 informations les plus marquantes de la semaine.

Une autre nouvelle importante concerne les tentatives inlassables de Ripple pour améliorer les conditions environnementales. En ce sens, la société souhaite convaincre les mineurs de Bitcoin de passer au protocole Proof-of-Stake (PoS). Poursuivant la vision environnementale, plus bas sur la carte, les autorités brésiliennes envisagent d’exonérer les mines vertes de taxes.

En parallèle, on savait que les revenus de la société minière Argo Blockchain avaient augmenté de 15% en novembre. Selon les données de l’entreprise elle-même, l’expansion de l’infrastructure était à l’origine de ce fait. Si vous souhaitez en savoir plus sur les événements du minage numérique durant la semaine du 6 au 12 décembre, nous vous invitons à poursuivre la lecture de cette nouvelle édition de notre synthèse.

Les 5 faits saillants de l’actualité de ce tour d’horizon hebdomadaire du minage de Bitcoin

Comme déjà souligné, l’augmentation historique de la puissance de hachage de Bitcoin est la plus grande nouvelle concernant l’exploitation minière cette semaine. Cependant, l’importance des autres informations n’est pas la seule et beaucoup moins opaque. Ensuite, nous présentons les 5 actualités les plus importantes de cette semaine, sélectionnées par CryptoTendencia :

Les revenus miniers d’Argo Blockchain ont bondi de 15% en novembre. Le hashrate de Bitcoin a atteint l’ATH pour la première fois sans la Chine. La fonderie lance le marché de la revente d’équipements miniers. Le Brésil pourrait arrêter de taxer les mineurs verts. Le président de Ripple veut que les mineurs de Bitcoin adoptent le PoS.

Argo Blockchain Mining Revenus en hausse de 15% en novembre

La puissante société minière Argo Blockchain, a publié cette semaine un rapport sur les revenus du mois de novembre. Le résultat est une augmentation de 15 %, tout cela grâce aux nouveaux équipements mis en service pendant cette période.

Le nombre total de bitcoins extraits au cours de l’avant-dernier mois de l’année, s’élevait à 185 et ceux-ci complètent les 1831 extraits tout au long de l’année 2021. Il est à noter que ce montant (185 BTC) exprimé en dollars américains, équivaut à 11 millions de dollars. Il convient de noter qu’au mois d’octobre, la société britannique d’origine a extrait 167 devises numériques.

A noter qu’en novembre la puissance minière de l’entreprise a augmenté de 310 PH/s. Avec cela, la puissance de calcul totale de l’entreprise s’élevait à 1,6 EH / s. C’est l’une des sociétés dédiées à l’activité minière avec les perspectives les plus élevées de toute l’Europe. De même, il côtoie des géants comme Riot Blockchain et Marathon entre autres.

Le hashrate de Bitcoin atteint l’ATH pour la première fois sans la Chine

Un événement d’une importance capitale s’est produit cette semaine dans l’exploitation minière de Bitcoin et il s’agit de sa puissance de hachage. Pour la première fois sans la Chine, la capacité de calcul du réseau pionnier de la crypto-monnaie a atteint un niveau record. Le 6 décembre, la Blockchain atteignait le chiffre de 211 EH/s. Par la suite, il a baissé et a remonté à 209 EH/s le 08 du même mois.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la puissance de calcul du réseau Bitcoin s’élève à 173 EH/s. C’est une tendance en zigzag que l’on connaît depuis le début du processus de récupération. Rappelons qu’au cours de cette année 2021, la Chine, sur le territoire de laquelle 65% de toutes les machines minières du monde étaient logées, a décidé d’interdire l’activité.

Cependant, le processus de récupération a commencé beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant grâce à la rentabilité fournie par la faible difficulté. C’est l’un des grands obstacles surmontés par la plus importante des monnaies numériques en termes de capitalisation boursière. Ce fait a révélé la maturité de cet actif pour résister avec succès à des attaques d’une telle ampleur.

L’exploitation minière de Bitcoin a généré des informations importantes cette semaine, parmi lesquelles se distingue l’augmentation de nouveaux records de la puissance de calcul de la principale monnaie numérique. Source : Coinwarz

Foundry lance le marché de la revente d’équipements miniers

La société d’extraction et de jalonnement de crypto-monnaie Foundry Digital a lancé une nouvelle entreprise axée sur le trading d’ASIC. Cela se fera via la plate-forme FoundryX, à travers laquelle des équipements miniers numériques peuvent être vendus et achetés. L’information a été fournie par la marque mercredi dernier et mise en avant par le portail CoinDesk.

Dans le même temps, on a appris que la société aurait cette plate-forme opérationnelle d’ici l’année prochaine 2022. « Nous avons la connaissance du marché et les données pour atteindre les bons vendeurs et acheteurs », a déclaré Jeff Burkey, un responsable de cette société. .

Pour démarrer cette activité de revente, l’entreprise dispose d’un stock de 40 000 équipements de différents fabricants. Ces derniers incluent MicroBT et Bitmain. Ces machines seront prêtes à être expédiées immédiatement l’année prochaine sur ce nouveau marché.

Le Brésil pourrait arrêter de taxer les mineurs verts

L’une des nouvelles qui devient un événement positif pour l’exploitation minière de Bitcoin, mis à part l’augmentation de la puissance de hachage, est la possibilité que le Brésil récompense les mineurs verts. En d’autres termes, les autorités étudient la possibilité d’exonérer d’impôts les sociétés minières qui fonctionnent avec des énergies renouvelables.

Il y a eu plusieurs propositions devant le Congrès de la nation sud-américaine liées aux crypto-monnaies. Mis à part celui mis en évidence, d’autres se concentrent sur la transformation du Bitcoin en monnaie légale. Mais le plus susceptible d’être abordé par le législateur est d’éliminer les taxes sur les entreprises qui ont la meilleure relation avec l’environnement.

En ce sens, une exploitation minière numérique durable pourrait commencer à émerger dans ce pays sans qu’il soit nécessaire de recourir à la coercition des autorités. Désormais, il s’agirait d’une action volontaire qui réduirait le niveau de dépenses des entreprises. Deux facteurs en ressortent. La première est que les énergies renouvelables sont moins chères et la seconde est qu’en ne payant pas d’impôts, des sommes importantes seraient économisées.

Le président de Ripple veut que les mineurs de Bitcoin adoptent le PoS

L’activité minière est l’une des plus critiquées en raison de l’impact environnemental et de la consommation énergétique du procédé. Par conséquent, le pouvoir de minage de la principale monnaie virtuelle consomme plus d’énergie que de nombreux pays. Dans cet esprit, le président de Ripple, Chris Larsen, a un plan.

L’idée de cet entrepreneur est de convaincre les mineurs de Bitcoin de passer du Proof-of-Work (PoW) au Proof-of-Stake (PoS). Ce sont des protocoles diamétralement différents, mais ils ont en commun la génération de monnaies numériques pour ceux qui y participent. Dans le premier cas, vous participez avec le pouvoir de hachage, dans le second avec le jalonnement de pièces dans des portefeuilles.

L’avantage du PoS, selon Larsen, est qu’il ne nécessite pas de dépenses d’exploitation pour l’infrastructure, les machines, le personnel, etc. Simplement, une certaine quantité de pièces est dédiée, qui génère un pourcentage. De plus, explique-t-il, le coût de l’énergie et des émissions est infiniment inférieur, ce qui se traduit par une grande contribution à la réduction du réchauffement climatique.

