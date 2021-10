Minage de Bitcoin

Bitcoin Mining Maker Bitmain arrête officiellement ses livraisons en Chine, le taux de hachage a augmenté de plus de 130% par rapport au plus bas de juin

AnTy11 octobre 2021

Bitmain, l’un des plus grands fabricants de machines d’extraction de bitcoins, a confirmé qu’il cesserait d’expédier des fourmis en Chine continentale.

« À partir du 11 octobre 2021, Antminer cessera d’expédier vers la Chine continentale (hors Hong Kong et Taïwan) », a déclaré Bitmain dans un communiqué officiel publié sur son compte WeChat. Cette suspension intervient après l’interdiction par la Banque populaire de Chine des activités de cryptographie.

Cette décision n’affecte que les utilisateurs en Chine et les clients étrangers ne seront pas affectés. La société a en outre déclaré qu’elle avait en fait augmenté l’offre d’Antbox pour accélérer la construction d’installations minières à l’étranger.

Cependant, la part de marché domestique de Bitmain est déjà en baisse depuis 2017, alors qu’elle représentait près de 50 % de ses revenus.

Dans le même temps, en réponse à la politique de neutralité carbone du gouvernement chinois, Bitmain a finalisé des achats d’indicateurs de carbone, principalement auprès de projets de production d’énergie propre dans le Yunnan, le Xinjiang et d’autres endroits en Chine.

Le co-fondateur de Bitmain, Jihan Wu, a fondé Matrixport, et a également annoncé qu’il cesserait de fournir des services aux utilisateurs en Chine continentale le 15 octobre, un peu comme environ deux douzaines d’autres sociétés.

Pendant ce temps, la répression de l’industrie de la cryptographie par la Chine a offert une opportunité aux mineurs d’autres pays, en particulier aux États-Unis et au Kazakhstan. Cela a entraîné une reprise du taux de hachage du bitcoin, actuellement à 156,57 Th/s. Le taux de hachage moyen du bitcoin a augmenté de plus de 130 % depuis le creux de la fin juin.

Récemment, le deuxième plus grand pool minier d’Ethereum, SparkPool, et un autre, BeePool, ont également interrompu leurs services à tous ses utilisateurs après l’interdiction.

Outre le minage commercial de crypto, la Chine a également réprimé les opérations minières à domicile avec des unités de traitement graphique (GPU). Pour découvrir des activités minières secrètes, le gouvernement provincial chinois a mené une enquête sur la consommation d’énergie locale et le trafic IP du pool minier.

Dans d’autres nouvelles, la justice chinoise étudie actuellement comment elle peut condamner et condamner le comportement de crypto-monnaie et devrait également publier des interprétations judiciaires pertinentes à l’avenir, a rapporté Caijing Magazine citant des sources proches du gouvernement chinois.

