Bitcoin Mining: Menace et Hashrate des sociétés minières présentés dans cette revue hebdomadaire

En venant à une nouvelle édition de notre résumé minier hebdomadaire traditionnel, nous apportons des nouvelles importantes liées à cette entreprise. Parmi eux, la récupération du hashrate de la principale crypto-monnaie se démarque à nouveau. En revanche, à New York, la menace que les militants écologistes ont reçue d’une société minière Bitcoin se démarque.

Parmi les autres nouvelles importantes du jour, un épisode d’hostilité contre les grands Bitfarms en Argentine se démarque. Le rejet du projet de la firme enregistrée au Canada, mais d’origine argentine, est venu d’un député opposé au gouvernement actuel.

Comme vous pouvez le voir, cette semaine dans le minage numérique, comme chaque semaine, a été chargée d’actualités importantes. Cela montre l’intérêt que suscite cette activité et la croissance qui l’anime à travers le monde.

Ce sont les nouvelles importantes de ce résumé sur le minage de Bitcoin

Comme toujours, dans ce tour d’horizon sur l’exploitation minière de Bitcoin, nous vous présentons les 5 faits marquants de la semaine, cette fois menés par la menace Greenidge. Il faut tenir compte du fait que, durant ces sept jours, les informations ont été abondantes. Voici les titres :

Des militants écologistes dénoncent la menace de Greenidge. Le hashrate de Bitcoin poursuit son processus de récupération accéléré. Un député de l’opposition argentine exprime son mécontentement à l’égard de la ferme Bitfarms. Controverse après que la centrale au charbon a extrait 20 BTC aux États-Unis.

Des écologistes dénoncent la menace de Greenidge

La lutte entre la compagnie minière Greenidge et les groupes de protection de l’environnement à New York ouvre un nouveau chapitre. Selon les défenseurs de l’environnement, les dirigeants de la compagnie minière les ont menacés « s’ils ne se taisaient pas ». C’est une action regrettable qui pourrait devenir une tache sur cette entreprise futuriste.

Rappelons que cette entreprise a réactivé une ancienne centrale de production d’électricité qui était auparavant basée sur le charbon. Actuellement, l’énergie qu’ils produisent pour leurs opérations est basée sur le gaz naturel. Bien que moins polluante que le charbon, c’est l’énergie qui génère des gaz à effet de serre.

Ainsi, la campagne des militants écologistes ne s’arrête pas un jour. Ils allèguent que les émissions de l’entreprise dépassent les limites autorisées dans la ville. Face aux plaintes des défenseurs de l’environnement, l’entreprise aurait prévenu un groupe d’entre eux que « s’ils ne se taisaient pas », ils les poursuivraient en justice.

Le hashrate Bitcoin poursuit son processus de récupération accéléré

Comme dans un passé lointain, l’interdiction de l’extraction de Bitcoin en Chine semble persister après la menace qu’elle faisait peser sur l’économie. Ce dernier était l’une des allégations de Pékin pour agir contre cette entreprise. Mais ces mesures n’étaient qu’au mois de mai.

Ils ont provoqué une chute spectaculaire du hashrate du Bitcoin jusqu’aux limites de 2019. C’est-à-dire à environ 70 EH/s contre 193 EH/s. De nombreux analystes craignaient que cela ne mette en péril les fondements mêmes de la crypto-monnaie elle-même et, avec elle, l’univers crypto dans son ensemble.

Cependant, la réalité semble différente avant la fin de l’année. Actuellement, le pouvoir de hachage de la plus importante des monnaies numériques en capitalisation boursière se rétablit rapidement. Une grande partie du hashrate de cette monnaie est désormais distribuée dans d’autres pays, principalement aux États-Unis, en Russie et au Kazakhstan.

La reprise du hashrate BTC devient l’actualité principale de ce résumé hebdomadaire. Dans le même temps, la menace de la société minière Bitcoin Greenidge contre les militants écologistes à New York est mise en évidence. Source : Coinwarz

Un député de l’opposition argentine exprime son mécontentement envers la ferme Bitfarms

Dans une autre des nouvelles mises en évidence dans ce résumé, il y a l’hostilité de certains représentants politiques contre le minage numérique. L’un d’eux est le député de l’opposition argentine Martín Berhongaray, qui a exprimé son désaccord avec l’existence d’une ferme minière appartenant à la société Bitfarms dans le pays.

Le député a critiqué la forte consommation par l’installation de cette société. Par contre, on savait que l’entreprise d’origine argentine, mais établie au Canada, économiserait près de 45 % de ses dépenses en ayant ses équipements dans le pays d’Amérique du Sud et non au Canada.

Le député susmentionné a demandé aux autorités plus d’informations sur le projet d’installation dans la province de La Pampa. Le projet de loi susmentionné exige des détails sur l’approvisionnement énergétique que les installations minières recevront.

Controverse après qu’une centrale au charbon a extrait 20 BTC aux États-Unis

La menace de Greenidge contre les militants écologistes ne semble pas être la seule controverse entourant l’exploitation minière de Bitcoin aux États-Unis. Un autre chapitre concerne le fournisseur d’énergie Ameren Corporation, qui a secrètement extrait 20 BTC. Mais le problème n’est pas qu’il a généré des crypto-monnaies dans ses installations avec son surplus d’énergie.

La polémique est accentuée par le fait que l’entreprise aurait utilisé l’usine de Sioux Energy pour extraire des bitcoins. C’est l’une des usines de l’entreprise et qui travaille au charbon, le plus gros composant polluant dans le monde de la production d’électricité.

Par conséquent, il est à noter que la société a commencé ses opérations minières au cours du mois d’avril. Cependant, ce n’est que cette semaine que le conseil d’administration de la société a annoncé légalement ses résultats. Ainsi s’ouvre un nouveau débat sur le pouvoir polluant d’un minage numérique géré de manière irresponsable.

Les mineurs accumulent du Bitcoin au milieu du rallye, selon Kraken

Une autre des nouvelles marquantes de ce résumé hebdomadaire sur le minage numérique, a à voir avec le récent rallye de cette pièce. Selon le rapport le plus récent de Kraken Intelligence, les mineurs accumuleraient de grandes quantités de Bitcoin sur leurs comptes.

Selon le rapport de la bourse des mineurs de toutes sortes, « aussi bien grands que moyens », éviteraient de liquider leurs pièces. Selon les analystes consultés dans CoinDesk, l’accumulation par les sociétés minières de Bitcoin contribuerait au prix élevé de la plus populaire des monnaies virtuelles.

Bien que ce dernier ne serait pas la principale raison, puisque certaines institutions financières de Wall Street attribueraient la hausse à un autre facteur. Il s’agit de l’inflation dans l’économie américaine, qui inquiète les investisseurs avec sa plus récente hausse à 5,4 %.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport