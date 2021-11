Bitcoin Mining : nouvelle mise à jour de la racine pivotante sur les pools mise en évidence cette semaine

Dans cette nouvelle édition (numéro 63) de notre résumé d’actualités minières classique, la nouvelle mise à jour de la Blockchain Bitcoin est mise en évidence. Moins d’une semaine après l’application de ce soft fork, les principaux pools miniers ont commencé à y déplacer des transactions. Cette nouvelle et d’autres importantes seront examinées dans cette brève.

D’autre part, les déclarations du membre du forum Rocelo Lopes lors de l’activité laBITconf 2021, tenue au Salvador, ressortent. Selon ce spécialiste de haut calibre, la communauté crypto a besoin des pauvres qui minent du Bitcoin et non des riches. Les déclarations ont ouvert un débat important sur le danger de la centralisation dans l’industrie minière.

De même, les déclarations critiques du président du Kazakhstan sur l’exploitation minière sont mises en évidence. Il a déclaré que, malgré la grande puissance de hachage dans son pays, la nation ne reçoit aucun retour. Si vous voulez en savoir plus sur les faits les plus importants de l’exploitation minière cette semaine, nous vous invitons à continuer à lire.

C’était la plus grande nouvelle sur l’exploitation minière de Bitcoin cette semaine

Comme d’habitude, notre tour d’horizon hebdomadaire habituel des nouvelles minières passe en revue les 5 principaux faits des 7 derniers jours. A cette occasion, la nouveauté la plus importante, mais pas la seule, est l’application de la nouvelle mise à jour Bitcoin (Taproot) dans différents pools de minage. Voici les titres :

« Nous voulons que les pauvres minent le Bitcoin, pas les riches », a déclaré un spécialiste. Les grands pools de minage traitent dans le nouveau soft fork Taproot. Le président du Kazakhstan regrette que le pays ne reçoive pas de retours des mineurs. La vente de cartes a chuté de 60% NVIDIA Graphiques pour l’exploitation minière numérique – La Chine met en garde les entreprises d’État d’arrêter d’exploiter les crypto-monnaies.

« Nous voulons que les pauvres minent le Bitcoin, pas les riches », a déclaré le spécialiste

L’activité laBITconf 2021, qui s’est tenue au Salvador, peut être considérée comme un grand succès. De même, il est souligné qu’il a généré d’importants débats pour que la communauté crypto se poursuive. L’un d’eux est venu du spécialiste Rocelo Lopes dans l’un des forums sur l’exploitation minière. Cela a mis en garde contre les dangers que comporte la centralisation des affaires entre les mains d’une poignée d’entreprises.

Il a affirmé que pour le bien des crypto-monnaies, ce sont les personnes à faible revenu qui devraient exploiter et non les riches. Les déclarations sont controversées et font l’objet de critiques de la part de nombreuses personnes. Cependant, ils ont du sens lorsque l’on considère que le réseau est plus sécurisé s’il fonctionne de manière décentralisée.

Beaucoup de choses pourraient être dites sur ces déclarations de Lopes. Vous pouvez être pour ou contre, mais l’important est qu’ils génèrent un sujet de débat important. L’exploitation minière doit-elle être restreinte et centralisée dans un petit groupe de sociétés puissantes ou doit-elle être décentralisée entre les mains du plus grand nombre ?

Processus des principaux pools miniers dans le nouveau soft fork Taproot

La nouvelle mise à jour sur la Blockchain Bitcoin, Taproot, est devenue la plus grande nouvelle sur l’exploitation minière cette semaine. Quelques jours après son application, les principaux pools ont commencé à traiter les transactions en son sein. F2pool et Antpool ont tous deux validé leurs premières transactions cette semaine à travers celui-ci.

D’autres grands pools tels que Binance font de même. Tout cela témoigne du fait que ce hard fork a été appliqué avec succès sur le réseau. Rappelons qu’il s’agit de résoudre des problèmes importants du réseau primaire de la plus populaire des crypto-monnaies.

Plus précisément, il y a trois problèmes que Taproot résout. Le premier d’entre eux porte sur la possibilité de créer des contrats intelligents. Deuxièmement, l’amélioration de la confidentialité, qui pourrait devenir controversée avec des régulateurs recherchant plus de transparence. Enfin, il s’agit de rendre les transactions moins lourdes et donc moins chères.

La nouvelle mise à jour, Taproot, de Bitcoin est d’actualité dans ce résumé de minage numérique en raison de la validation des transactions en son sein par les principaux pools. Source : CryptoSlate

Le président du Kazakhstan regrette que le pays ne reçoive pas les retours des mineurs

Le Kazakhstan est l’un des pays avec la puissance de hachage la plus élevée au monde, c’est-à-dire qu’il compte le plus grand nombre de fermes à l’intérieur de ses frontières. Cependant, le retour que la nation reçoit pour cela est considérablement faible, ce qui constitue un problème entre les mineurs et les autorités. C’est précisément la préoccupation exprimée par le premier président de ce pays, Kassym-Jomart Tokayev.

Vendredi dernier, le président a participé à une réunion avec les secteurs d’activité, au cours de laquelle il a exprimé cette inquiétude. Les crypto-monnaies sont un facteur objectif qui ne peut être simplement ignoré. Il est nécessaire d’évaluer clairement son potentiel d’influencer le système financier actuel », a-t-il déclaré selon une traduction de CoinTelegraph.

À cet égard, il a souligné la nécessité de créer un environnement réglementaire équilibré. Tout cela aurait pour objectif d’obtenir de meilleurs revenus pour l’État, compte tenu de la rentabilité élevée générée par l’activité pour les entreprises concernées. En retour, la nation s’offre comme un environnement convivial et sûr pour la continuité des affaires.

Les ventes de cartes graphiques NVIDIA pour le minage numérique ont chuté de 60%

Une autre des nouvelles importantes concernant l’exploitation minière, bien que cette fois-ci ne concerne pas Bitcoin, concerne la société NVIDIA. Selon le rapport du troisième trimestre de la société, on savait que les ventes de cartes graphiques pour l’exploitation minière avaient considérablement diminué. Ce rapport déclare que les départs ont baissé de plus de 60 %.

L’intérêt pour l’extraction de cartes GPU diminue compte tenu de la transition d’Ethereum de PoW à PoS. A noter que c’est la pièce la plus rentable à miner avec des cartes graphiques. Cependant, le changement de protocole semble marquer la fin progressive du minage de cette pièce.

Cela expliquerait la baisse significative des ventes des cartes que les mineurs utilisent généralement pour générer des pièces dans Ethereum. Contrairement au Bitcoin, l’ETH est généré avec des cartes GPU, tandis que la première des monnaies numériques est générée par des équipements ASIC spécialisés, communément appelés machines de minage.

La Chine met en garde les entreprises publiques d’arrêter d’exploiter les crypto-monnaies

Cette année, la République populaire de Chine a carrément interdit l’extraction de crypto-monnaie, en particulier de Bitcoin. En quelques semaines, des milliers de mineurs ont mis leurs fermes hors ligne par crainte de représailles des autorités pour non-conformité. Malgré cela, il reste des vestiges de l’entreprise, qui sont étouffés par les autorités.

L’un des éléments les plus durs pour Pékin est constitué par les entreprises publiques, dont beaucoup maintiennent des opérations minières. L’important dans cette affaire est que beaucoup d’entre eux agissent avec une certaine impunité. Ainsi, les autorités ont mis en garde contre de graves actions punitives si elles continuent à défier les lois prohibitives.

Selon un porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, Meng Wei, cette institution a pour mission de réglementer les affaires. Par conséquent, il a exhorté les administrations locales à inspecter plus en profondeur pour éliminer les activités minières des entreprises publiques.

