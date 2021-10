Bitcoin Mining pour fournir de la chaleur à Vancouver, Canada

North Vancouver, qui fait partie du district canadien de la Colombie-Britannique, est en passe de devenir la première ville à utiliser l’extraction de bitcoins pour chauffer des bâtiments résidentiels et commerciaux. L’initiative devrait être disponible à partir de 2022 après un partenariat entre le mineur de crypto-monnaie – MintGreen – et la Lonsdale Energy Corporation (LEC).

BTC Mining comme alternative de chauffage

L’impact de l’exploitation minière de Bitcoin sur l’environnement a récemment suscité une controverse importante, en particulier après qu’Elon Musk a fait des remarques à ce sujet et que son géant des véhicules électriques Tesla a cessé de recevoir des paiements BTC à cause de cela. Et tandis que la crypto-monnaie principale, par tous les moyens, a ses mérites, et beaucoup la considèrent comme un acteur clé du futur réseau financier, son exploitation consomme une quantité considérable d’électricité.

À ce titre, la ville canadienne de North Vancouver – qui abrite plus de 50 000 personnes – a l’intention d’allouer l’énergie libérée du processus au chauffage des bâtiments de ses résidents. Selon un récent communiqué de presse, la Lonsdale Energy Corporation (LEC) fera équipe avec le mineur local de crypto-monnaie – MintGreen – pour lancer les premières étapes début 2022.

Lors de son engagement, ce dernier a affirmé que ses « Chaudières numériques » empêcheront 20 000 tonnes de GES de pénétrer dans l’atmosphère par MW par rapport au gaz naturel. Colin Sullivan – PDG de MintGreen – a commenté :

« Le problème complexe du changement climatique nécessite des solutions innovantes, et LEC, avec la ville de North Vancouver, fait preuve d’un formidable leadership en matière de gérance de l’environnement. »

Karsten Veng – PDG de Lonsdale Energy Corporation – a également exprimé l’espoir que la collaboration serait bénéfique pour l’avenir plus vert de la ville :

« Être partenaire de MintGreen sur ce projet est très excitant pour LEC, en ce sens qu’il s’agit d’un projet innovant et compétitif, et cela renforce le chemin parcouru par LEC pour soutenir les objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre de la ville. »

Le BTC Mining peut-il devenir entièrement renouvelable ?

Selon Anthony Scaramucci – le fondateur et PDG de SkyBridge – la réponse est oui. De plus, il a prédit que cela pourrait arriver dans moins de dix ans :

«Nous prévoyons que l’extraction de bitcoins sera entièrement renouvelable d’ici la fin de la décennie. En attendant, les compensations carbone représentent un moyen efficace d’écologiser le réseau bitcoin et de faciliter l’adoption par les investisseurs soucieux de l’ESG. »

Outre sa déclaration, Scaramucci s’est également associé à la société de technologie climatique – MOSS Earth – pour acheter et retirer respectivement des jetons représentant près de 40 000 tonnes de carbone. La transaction visait à neutraliser l’empreinte CO2 estimée du BTC généré par les fonds multi-stratégies de SkyBridge et le First Trust SkyBridge Bitcoin Fund.

