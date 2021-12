Bitcoin Mining : résumé des faits saillants de la semaine

Une nouvelle semaine se termine au milieu de nouvelles exceptionnelles dans le domaine de l’exploitation minière de Bitcoin et dans ce résumé, nous vous apportons le plus important. Dans les différents portails spécialisés, les événements les plus pertinents de ce métier ont été mis en avant. Parmi ceux-ci, nous vous présentons les 5 sélectionnés pour cette synthèse d’actualité.

Parmi les faits saillants de la semaine, on peut citer le premier ajustement en mois de difficulté à la baisse du réseau Bitcoin. Dans le même temps, il y a d’autres nouvelles qui ne peuvent être ignorées, comme la perte de 13 bitcoins par Wired en 2013.

De même, d’autres événements tels que la récupération presque totale du hashrate Bitcoin se démarquent par leur importance. C’est l’une des réalisations les plus importantes de cette pièce, traitant d’un problème qui a été résolu beaucoup plus tôt que prévu. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette semaine d’actualités dans le domaine minier, nous vous invitons à poursuivre votre lecture.

Ce sont les 5 principales nouvelles de l’exploitation minière Bitcoin cette semaine

En atteignant le numéro 65 de notre résumé classique de l’actualité minière Bitcoin, nous vous apportons le meilleur des 7 derniers jours. Comme d’habitude, les actualités les plus marquantes sont sélectionnées, dont les 5 ayant le plus d’impact sont celles analysées dans ce bref résumé. Voici les titres :

La société minière critiquée Greenidge est dans le collimateur de la sénatrice Elizabeth Warren. Le hashrate de Bitcoin marque 181 EH/s à la fin de la semaine. En 2013 Wired a détruit les clés d’un portefeuille contenant 13 bitcoins. Difficulté du réseau Bitcoin marque en baisse par Première fois en 5 La société minière Grid sera cotée en bourse dans le cadre d’un accord SPAC.

La société minière Greenidge critiquée visée par la sénatrice Elizabeth Warren

Greenidge est une société minière numérique qui fonctionne à partir de l’énergie du gaz naturel. L’entreprise a été la cible de critiques tout au long de l’année en raison de son potentiel polluant à New York. Là-bas, un nombre important d’activistes et de groupes de conservation ont fait campagne contre l’entreprise. Les épisodes de controverse depuis lors sont interminables.

Même la question a été débattue au Sénat de la ville. Le législateur n’a pas interdit l’activité de l’entreprise, mais a limité son expansion. D’autres épisodes controversés auraient été la menace des dirigeants de la firme contre certains militants. C’est une question très préoccupante, car l’activité de l’entreprise polluerait les lacs.

Désormais, l’entreprise est sous l’œil de la sénatrice Elizabeth Warren. Selon Bloomberg, la militante démocrate, connue pour ses positions anti-crypto, aurait adressé une lettre au conseil d’administration de l’entreprise. Il y demande des informations précises sur la consommation d’énergie. Il remet également en cause la neutralité carbone de l’entreprise.

Le hashrate de Bitcoin marque 181 EH/s en fin de semaine

Malgré une baisse récente du hash rate, sa puissance reste à un rythme de reprise qui semblait impensable en milieu d’année. Rappelons que suite aux interdictions de minage du Bitcoin en Chine, la puissance de calcul du Bitcoin est passée de 193 EH/s à moins de 70 EH/s. De nombreux analystes s’attendaient à une vente massive de ce fait.

Cependant, la réalité était différente et le prix de la pièce remontait en même temps que son pouvoir de hachage. La récupération dans ce dernier espace devait prendre un an ou deux. Mais fin 2021, c’est-à-dire quelques mois après les sanctions de la Chine, le hashrate semble se redresser complètement.

Désormais, le taux de calcul est de 181 EH/s, selon les données du portail Coinwarz. Pour sa part, on s’attend à ce que d’ici 2022, la puissance de calcul de Bitcoin atteigne de nouveaux records de tous les temps. Ainsi, le minage numérique surmonte l’un des plus grands obstacles de sa jeune histoire.

Dans l’une des nouvelles les plus importantes de ce résumé sur le minage de Bitcoin, l’augmentation continue du hashrate de la plus populaire des monnaies numériques se démarque. Source : Coinwarz

En 2013 Wired a détruit les clés d’un portefeuille avec 13 bitcoins

Comme une histoire de karma, l’expérience minière de Wired a été à nouveau mise en lumière, qui visait à démontrer la futilité du Bitcoin. Dans ce document, une équipe de Butterfy Labs a extrait du Bitcoin dans un coin du bureau. L’affaire était dirigée par Robert Mcmillan, actuel journaliste du Wall Street Journal.

Le résultat de l’expérience a été la génération de 13 bitcoins. L’expérience s’est terminée là, le journaliste envisageant de faire don de ces pièces à une œuvre caritative. Cependant, compte tenu de leur peu d’utilité, l’action la plus « évidente » a été de les détruire. Et ainsi c’est arrivé. Le responsable a détruit les clés privées ou les graines du portefeuille, laissant ces 13 BTC perdus à jamais.

Leur prix actuel s’élève à plus de 700 000 dollars US. Il faut dire que c’est plusieurs fois le salaire annuel de l’auteur de cette expérience de 2013, qui concluait que Bitcoin était « une abstraction » dépourvue de valeur et de sens.

La difficulté du réseau Bitcoin diminue pour la première fois en 5 mois

L’amélioration de l’activité minière de Bitcoin est un autre des sujets soulignés de ce résumé hebdomadaire. Bien que le hashrate de cette pièce ait récemment chuté, sa montée en puissance est dans l’ensemble imparable. Mais en parlant de cette baisse récente, cela a eu un impact sur la difficulté du réseau à exploiter cette monnaie virtuelle.

Depuis que le processus de récupération a commencé après les interdictions en Chine, tous les ajustements, qui se produisent automatiquement tous les blocs de 2016, étaient à la hausse. En ce sens, les 9 derniers ajustements (environ 5 mois) étaient tous en augmentation.

Avec le plus récent, produit cette semaine, la difficulté du réseau a baissé de -1,49%, signifiant un petit répit pour les petits mineurs. Malgré cela, le prochain ajustement devrait être une augmentation de 1,18 %. Pour l’instant, la difficulté n’atteint pas les niveaux d’avant l’interdiction lorsqu’elle atteignait 25.05T. Il est désormais à 22,34T.

La société minière Griid sera cotée en bourse via un accord SPAC

Une nouvelle société minière Bitcoin deviendra publique. Cette fois c’est la société Grid, valorisée à plus de 3,3 milliards de dollars, qui interviendra en bourse via un accord SPAC. Il est souligné que la perspective de cette entreprise est qu’elle pourrait extraire jusqu’à 25 000 BTC par an à partir de 2024.

Il convient de noter que les SAVS sont des sociétés à chèques blancs. En attendant, son seul but est d’acquérir une autre société. Dans ce cas, la société centrale serait Adit EdTech, la même qui fusionnerait avec Grid pour qu’elle commence à être cotée à la Bourse de New York, selon d’importants médias.

Actuellement, la puissance de hachage de cette société est de 187 PH/s. Avec cela, à la fin de 2021, le chiffre extrait tout au long de l’année était de plus de 630 bitcoins. Comme déjà souligné, ce montant se multiplierait plusieurs fois d’ici 2024, lorsqu’ils produiront plus de 25 000 pièces chaque année.

