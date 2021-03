Bitcoin monte en flèche avant le week-end, un autre BTC ATH entrant?

Le Bitcoin continue de connaître une volatilité autour de 58000 dollars, évoluant en tandem avec les marchés traditionnels alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est engagé à maintenir les taux d’intérêt bas et à fournir à l’économie toute l’aide dont elle a besoin et «aussi longtemps qu’il le faudra».

Et alors que la Fed prévoit que l’inflation (l’indice des prix à la consommation) devrait grimper à un taux alarmant de 2,4% d’ici la fin de l’année, mais affirme que ce sera temporaire, «le bon sens et le marché obligataire disent qu’ils bluffent , et tout le monde le sait », a écrit l’analyste Mati Greenspan.

Alors que Powell, avec ses homologues de la Banque centrale européenne, de la Banque d’Angleterre et de la Banque populaire de Chine, continue de doubler et de «soutenir l’économie» en dégradant la monnaie, la Banque du Japon s’éloigne de l’agressivité monétaire. un stimulus en faveur d’une politique plus «durable», permettant plus de fluctuation des rendements obligataires à 10 ans.

« Il est important de trouver un équilibre approprié entre le maintien du fonctionnement du marché et le contrôle des taux d’intérêt en permettant aux taux d’intérêt de fluctuer dans une certaine mesure », a déclaré la BoJ dans sa déclaration de politique.

La banque centrale a maintenu les taux d’intérêt au jour le jour à -0,1% et continuera de fixer les rendements obligataires à 10 ans à «autour de zéro», mais leur permettra de fluctuer de plus ou moins 0,25% au lieu des 0,2% précédents.

Incroyablement optimiste, bien sûr!

La déclaration accommodante de la Fed a aidé le marché à grimper, mais pour finir à la baisse jeudi. Avant le week-end, le S&P 500 et le Nasdaq, très technologique, tentent de rebondir alors que les rendements se calment. Bitcoin a dépassé 59000 dollars avant de revenir à 58000 dollars pour remonter.

Le crash des obligations a joué un rôle majeur dans la baisse des actions technologiques, ce qui à son tour fait baisser le S&P 500, d’autres indices ainsi que Bitcoin.

«Les marchés sont devenus fous depuis le FOMC. Les obligations et la technologie semblent avoir mis un fond local (rien d’extraordinaire) —Powell parlera trois fois la semaine prochaine. Et des contrôles de relance à venir » c’est noté le commerçant et économiste Alex Kruger, qui s’attend à une répétition du week-end dernier qui a vu BTC fabriquer un nouvel ATH.

Pour une superposition d’image plus complète – Bitcoin

– Obligations (TLT)

– Nasdaq (QQQ)

– Petites majuscules (IWM)

– le S&P (SPY), et

– le Dow (DIA). pic.twitter.com/TkjzNHLYCd – Alex Krüger (@krugermacro) 19 mars 2021

Alors que Bitcoin suit les marchés traditionnels, les entrées et l’adoption continue peuvent aider la crypto-monnaie à changer de direction.

Comme nous l’avons vu sur la chaîne, l’inventaire spéculatif, les réserves de Bitcoin sur les bourses s’épuisent depuis le début de l’année dernière.

«À partir de mars 2020, Bitcoin subit un choc d’offre important et continu, synchronisé avec l’impression de monnaie en USD», c’est noté analyste Willy Woo.

Nous avons vu l’impression de monnaie américaine augmenter tandis que l’offre de BTC détenue par des «mains faibles» spéculatives se réduit et est transférée vers des institutions et des particuliers fortunés qui bloquent leurs pièces en tant que HODLers forts en réponse à l’inflation monétaire.

«C’est incroyablement optimiste, bien sûr. Des mains fortes ont acheté chaque creux, ce qui a fait grimper les prix depuis le quatrième trimestre 2020 », Woo ajoutée.

Les institutions, du type allocateur d’actifs comme les fonds de pension, appartiennent à une forte catégorie HODLer car elles ne vendent que lorsque leur thèse d’investissement change.

«L’arrivée des alloueurs d’actifs institutionnels à la crypto augmente considérablement le nombre de hodlers et de mains fortes, et devrait donc réduire la taille des corrections de prix», Commerçant Kruger.