Bitcoin monte en flèche, dépasse 67 000 $, Ethereum, Altcoins Rally

Le prix de la crypto-monnaie numéro un, le bitcoin (BTC), vient de dépasser son record historique d’environ 64 800 $, dépassant 67 000 $.

Le mouvement à la hausse s’est produit de manière explosive en seulement 5 minutes, à partir de 13h40 UTC, avant qu’un léger changement ne se produise, suivi d’une hausse encore plus importante plus tard.

À 15h02 UTC, BTC se négocie à 67 106 $ et est en hausse de 7% en un jour et de 18% en une semaine, selon les données de Coingecko.

Après le passage au bitcoin, l’ethereum (ETH) était également plus élevé. Dans le même temps, il se négocie à 4 089 $ et est en hausse de 7 % en un jour et également de 18 % en une semaine. En dehors de cela, la période du 10 au 15 mai de cette année est la seule fois dans l’histoire de l’ETH où il s’est négocié au-dessus de la barre des 4 000 $. Les autres altcoins majeurs ont augmenté de 2 à 10% en une journée.

Comme d’habitude, les liquidations ont également suivi, avec des données de Bybt qui montrent que près de 77 millions de dollars de positions courtes sur bitcoins ont été liquidées sur les principales bourses au cours de la dernière heure.

Comme indiqué, le nouveau plus haut historique en dollars américains suit aujourd’hui les sommets de plusieurs autres monnaies fiduciaires précédentes, y compris l’euro et le yen japonais.

En tant que marché sous-jacent du bitcoin spot, l’ETF adossé à des contrats à terme bitcoin récemment lancé, BITO, a également augmenté aujourd’hui, atteignant un prix par action de 43,60 $ à 14h36 UTC. Cela se compare à un prix de 40,99 $ pour la première transaction enregistrée hier, lors du lancement de l’ETF.

La même chose s’est également produite avec les contrats à terme qui soutiennent le fonds, qui sont négociés sur le Bourse de commerce de Chicago (CME). Cependant, il convient de noter que les contrats à terme ne se sont pas négociés à une prime très élevée par rapport au spot, comme certains l’ont prédit, mais sont plutôt restés entre 400 et 500 $ du prix au comptant de Coinbase.

Pendant ce temps, une présentation devant la Securities and Exchange Commission de Les États-Unis (SEC) ont révélé aujourd’hui que l’émetteur d’ETF VanEck a reçu l’approbation de lancer son propre ETF adossé à des contrats à terme sur bitcoins, à la suite du lancement réussi du fonds ProShares mardi.

Selon le dossier, l’ETF est autorisé à négocier à compter du 23 octobre, soit samedi. Par conséquent, le premier jour de négociation de l’ETF Bitcoin VanEck sera probablement le lundi 25 octobre.

L’ETF Bitcoin VanEck se négociera sous le symbole XBTF et sera sera cotée sur le Cboe BZX Exchange , selon le prospectus du fonds.

Commentant l’approbation des ETF, Kay Khemani, directeur général de la plateforme de trading de crypto-monnaie Spectre.ai , a déclaré dans un commentaire envoyé par e-mail à Cryptonews.com que « l’histoire du bitcoin a eu un schéma attendu cette année ».

« La réglementation favorable pour le bitcoin qui le verrait s’intégrer au tissu financier existant a été l’un des plus grands catalyseurs haussiers de la course haussière », a déclaré Khemani, ajoutant que les approbations de l’ETF « permettront une plus grande adoption institutionnelle de l’actif tout au long du processus ». temps. et donc conduire à une augmentation de la demande.

De même, Jesse Proudman, co-fondateur et PDG de Crypto Advisory Makara , a déclaré à Bloomberg que la crypto en tant que classe d’actifs est là pour rester.

« C’est un moment de validation. Il ne s’agit plus de savoir si cette classe d’actifs existe toujours ; Je pense que c’est une marque vraiment importante dans l’histoire de la classe plus large des actifs numériques », a déclaré Proudman.

