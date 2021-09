Bitcoin montrant une «bonne configuration risque/récompense», l’ETF jouera un «grand rôle» dans les sentiments du marché

Maintenant que la vapeur a été retirée du rallye «frénétique», où de faibles volumes au comptant se sont ajoutés au carnage, les prix de la cryptographie sont de retour avec la crainte que la Fed ne retire des liquidités à l’horizon.

Après le crash flash de mardi, Bitcoin oscille maintenant autour de 45 000 $ et 46 000 $ et Ether entre 3 400 $ et 3 500 $.

Le reste du marché de la cryptographie est également de retour à la hausse, avec Raydium (RAY), Fantom (FTM), Elrond (EGLD), Mina Protocol, Harmony (ONE) et Solana (SOL) en tête des gains et envoyant le marché total plafonner à nouveau au-delà de 2,2 billions de dollars.

Comme nous l’avons signalé, la réinitialisation du financement après le repli est saine pour le marché et établit une base pour une nouvelle augmentation.

Après tout, les analystes de Standard Chartered, comme nous l’avons signalé, ont fixé un objectif de 175 000 $ à plus long terme et voient Bitcoin atteindre un pic d’environ 100 000 $ d’ici la fin de cette année ou au début de l’année prochaine avec la principale crypto-monnaie partageant des « caractéristiques avec les devises, les matières premières , et les actions.

Maintenant haussier sur $BTCUSD, bonne configuration risque/rendement, ciblez d’abord la bande supérieure, arrêt progressif sous le plus bas d’aujourd’hui. – John Bollinger (@bbands) 8 septembre 2021

Quant à la cause de ce krach, qui, comme toujours, a été exacerbé par les liquidations de traders à effet de levier, Galaxy Research a déclaré que c’était un gros vendeur de BTC qui a fait du dumping sur le marché de gré à gré (OTC) qui a conduit au plus grand liquidations à terme depuis le 19 mai 2021.

Il convient également de noter que les faibles volumes de spot ont ajouté au carnage. Mardi, les liquidations de BTC représentaient 34 % du volume total au comptant négocié sur les principales bourses, contre une moyenne quotidienne de 12 % sur un an, la plus élevée depuis le 18 avril, lorsque les liquidations représentaient plus de 90 % du volume au comptant négocié, ce qui était une journée d’extrême volatilité et une valeur aberrante dans l’ensemble de données.

Pendant ce temps, les liquidations d’ETH représentaient 23% du volume total au comptant négocié sur les principales bourses, contre une moyenne quotidienne de 8% sur un an.

Facteur macro à l’horizon

Selon la société de négoce asiatique QCP Capital, il s’agissait d’un “comportement étrange pour un marché haussier”.

“Cette décision démesurée semble avoir été déclenchée par des craintes réglementaires, ce qui a freiné le rallye” frénétique “”, a-t-il déclaré. Le rallye a été frénétique dans le sens où le commerce de détail a été mis à contribution à fond sur les alternatifs, poussant les taux de financement de certains des principaux alternatifs à travers le toit et une profonde incrédulité que ce rallye puisse échouer.

Les facteurs macroéconomiques, cependant, ne jouent pas encore leur rôle, le S&P continuant de grimper, ce qui pourrait changer vers le quatrième trimestre lorsque le FOMC commencera à se rétrécir.

“Compte tenu de la forte divergence des prix des actifs par rapport à l’économie réelle, notre crainte est la vitesse potentielle du retour à la moyenne une fois que la Fed aura retiré des liquidités.”

Pendant ce temps, l’indice du dollar américain s’échange à 92,48 tandis que l’euro a gagné 0,2% pour s’échanger à environ 1,1837 $ alors que la Banque centrale européenne a maintenu sa politique monétaire inchangée jeudi mais a ralenti le rythme des achats nets d’actifs.

Les taux d’intérêt resteront à leurs niveaux les plus bas actuels jusqu’à ce que l’inflation atteigne 2%, a réitéré la BCE. En août, l’inflation de la zone euro a atteint un sommet de la décennie à 3%, tandis que leurs propres prévisions prévoient actuellement une hausse de l’inflation cette année à 1,9% en raison de facteurs temporaires avant de retomber à 1,5% et 1,4% en 2022 et 2023, respectivement.

L’ETF jouera un grand rôle dans les sentiments

Les craintes des régulateurs sont apparues aux États-Unis sous la forme que la SEC se prépare à poursuivre Coinbase pour son produit de prêt. Cependant, avec les attentes croissantes selon lesquelles nous pourrions bientôt obtenir un ETF Bitcoin, les experts du secteur prévoient que cela se produira d’ici octobre ou novembre, ce qui pourrait aider à soutenir les prix du Bitcoin.

Gensler : “Je pourrais nous voir obtenir un futur Btc etf bientôt” Marché : « laisse tomber on n’a jamais d’etf c’est fini » – CMySx (@cmsholdings) 9 septembre 2021

Récemment, le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé son ouverture aux ETF Bitcoin adossés à des contrats à terme ; depuis lors, sept entreprises en ont fait la demande.

Mais Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale Investments, qui travaille à la conversion de sa fiducie fermée Grayscale Bitcoin Trust en un ETF, a déclaré qu’« il serait à courte vue de la part de la SEC d’autoriser un produit à terme sur le marché avant un produit au comptant. “

Selon Sonnenshein, les deux produits devraient être autorisés sur les marchés en même temps, et il devrait être laissé aux investisseurs de choisir ce qu’ils veulent. Il a ajouté que si un ETF basé sur des contrats à terme venait avant que GBTC ne soit autorisé à se convertir en ETF, cela pourrait nuire aux investisseurs qui ont une exposition au GBTC dans les fonds communs de placement et les comptes de retraite.

“À l’avenir, il est clair que les nouvelles autour de l’ETF continueront de jouer un rôle important dans le sentiment général”, a déclaré QCP Capital.

Bitcoin/USD BTCUSD

46 657,7595$256,620,55%

Volume 40,98 bVariation 256,62 $Ouverture 46 657,75 $ en circulation 18,81 mCap boursière 877,69 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.