Bitcoin MVRV montre le top pas encore, BTC a encore de la place pour se développer

L’indicateur MVRV montre que Bitcoin n’a pas encore atteint le sommet, et la crypto peut encore avoir de la place pour se développer.

Le ratio Bitcoin MVRV peut montrer que le pic n’a pas encore été atteint

Comme indiqué dans un article de CryptoQuant, les données en chaîne suggèrent que les valeurs du ratio MVRV sont encore faibles pour le moment, ce qui implique que la pièce n’a pas encore atteint le sommet.

Le rapport de la valeur marchande à la valeur réalisée (ou MVRV en abrégé) est un indicateur de Bitcoin qui est défini comme la capitalisation boursière divisée par la capitalisation réalisée.

Ratio MVRV = Capitalisation boursière ÷ Capitalisation réalisée

La valeur de la métrique nous indique si le prix actuel du BTC est juste ou non. Si le ratio est trop élevé, cela peut signifier que la devise est surévaluée en ce moment. Cela peut signifier qu’il y a une pression de vente en ce moment.

D’autre part, le prix de la pièce peut être considéré comme sous-évalué pendant les périodes où le ratio MVRV est faible. Il pourrait y avoir une pression d’achat tant que ces valeurs sont maintenues.

Maintenant, voici un graphique montrant l’évolution de la valeur de cet indicateur Bitcoin ces dernières années :

Il semble que les valeurs MVRV ne soient pas encore très élevées | Source : CryptoQuant

Comme le montre le graphique ci-dessus, lors de toutes les précédentes courses haussières, la valeur de l’indicateur a montré des pics nets près du sommet.

Comme les valeurs très élevées suggèrent que Bitcoin est surévalué et qu’une correction aura lieu bientôt, le ratio MVRV peut être utilisé pour détecter les hauts. De même, des valeurs basses peuvent être considérées comme de bonnes opportunités d’achat.

En regardant le graphique, la valeur de l’indicateur semble maintenant être inférieure à ce qui a été observé lors du rallye du début de 2021 (et également lors de la course haussière de 2017). Cela peut donc impliquer que même si BTC a diminué ces derniers jours, le sommet n’est peut-être pas encore arrivé. Et la crypto pourrait encore avoir plus de place pour se développer.

Prix ​​BTC

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin oscille autour de 59 000 $, soit une augmentation de 9 % au cours des sept derniers jours. Au cours des trente derniers jours, la pièce a gagné 5% en valeur.

Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix du BTC au cours des cinq derniers jours.

Le prix du BTC a baissé ces derniers jours | Source : BTCUSD sur TradingView

Depuis que Bitcoin a atteint son nouveau record historique d’environ 69 000 $, la pièce a eu une tendance à la baisse. Ces derniers jours, la crypto a principalement montré un mouvement latéral.

Il n’y a pas encore eu de signes de reprise, mais si le ratio MVRV est quelque chose à traverser, le prix du BTC peut encore prendre un certain temps pendant cette course.

