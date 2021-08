Bitcoin n’a aucune valeur, déclare un responsable de la Banque populaire de Chine Crypto new media

in

Le gouvernement chinois a poursuivi ses efforts conscients pour éliminer l’utilisation des crypto-monnaies dans le pays en rappelant constamment au grand public les risques qui y sont associés.

Lors d’un point de presse le 27 août, le directeur adjoint du Bureau de protection des droits des consommateurs financiers de la Banque populaire de Chine (PBoC), Yin Youping, a déclaré que les actifs numériques ne sont que de simples spéculations d’investissement, a rapporté un média local.

Il a averti les investisseurs de protéger leurs “poches” en restant à l’écart de toute transaction liée à la cryptographie et en augmentant leur sensibilisation aux risques associés à de tels investissements.

“Nous rappelons une fois de plus aux gens que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin n’ont pas cours légal et n’ont aucun support de valeur réelle”, a-t-il déclaré.

PBoC travaille dur pour arrêter le trading crypto

Youping a poursuivi en disant que la PBoC prenait des mesures drastiques pour s’assurer que les opérations de trading de crypto sont arrêtées en travaillant avec d’autres principaux régulateurs pour détecter les bourses étrangères et les commerçants nationaux et en réprimant chaque site Web, application et canal d’entreprise.

La PBoC prévoit également d’intensifier sa publicité politique et tous les autres canaux actifs pour voir que le commerce de crypto est bloqué hors du pays.

Yin Youping a en outre révélé que la Banque centrale introduirait un système qui normaliserait la répression des opérations liées à la cryptographie, encourageant le grand public à signaler rapidement de telles activités.

La Chine impose une répression nationale contre la crypto

Au cours des derniers mois, le gouvernement chinois a intensifié sa répression contre l’industrie de la cryptographie pour éliminer la présence du marché en croissance rapide dans le pays.

Poursuivant sa longue histoire de FUD, la banque centrale du pays a demandé à toutes les sociétés de services bancaires et financiers en Chine de cesser de servir les clients cryptographiques individuels et institutionnels, sous peine de voir leurs licences révoquées.

Les restrictions ont nui à l’industrie de la cryptographie, le bitcoin perdant plus de la moitié de sa valeur après avoir atteint un niveau record en avril. Mais les autorités chinoises ne se sont pas arrêtées là.

La grande migration minière en Chine

L’industrie a subi un autre coup dur lorsque la nation la plus peuplée du monde a décidé de cibler les mineurs de bitcoins à l’intérieur de ses frontières, les forçant à arrêter leurs opérations.

À la suite de la répression à l’échelle nationale, la blockchain Bitcoin a connu quatre réajustements miniers négatifs consécutifs pour la première fois en une dizaine d’années.

La Chine, qui abritait autrefois plus de la moitié de la communauté mondiale du minage de bitcoins, a poussé les mineurs à s’installer dans d’autres pays favorables à la cryptographie.

