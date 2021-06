Actualités Bitcoin

Bitcoin n’a été que “bon marché” par rapport à la tendance de 20,3% des onze dernières années: Pantera Capital

Pour les nouveaux investisseurs, le meilleur moment pour acheter est lorsque le marché est en deçà de la tendance, et « c’est maintenant l’un de ces moments », explique le directeur informatique de Pantera, Dan Morehead.

Bitcoin est de retour au-dessus de 40 000 $, mais la crypto-monnaie se négocie toujours à environ 38% en dessous de son plus haut historique.

Alors que certains sont sceptiques quant à la crypto-monnaie dans un marché haussier, Dan Morehead, co-directeur des investissements chez Pantera Capital, n’est pas du tout inquiet. Il recommande en fait aux gens de revenir sur le marché.

Dans sa Blockchain Letter lundi, Morehead a expliqué comment la vente du mois dernier est survenue en raison de l’interdiction par la Chine du bitcoin, ce qui n’était pas la première fois, et « les investisseurs qui vendent sur les « interdictions » en Chine finissent généralement par être déçus… » comme cela s’est produit dans le cas non seulement de Bitcoin mais de Google, Facebook et de tout le reste.

Outre l’interdiction répétitive du Bitcoin en Chine, le jour des impôts était également le coupable ici.

Le jour de l’impôt est important pour les prix de la cryptographie, car après les deux précédents gros élans en 2013 et 2017, le bitcoin a culminé quatre mois avant le jour de l’impôt et a atteint un creux environ une semaine avant le jour de l’impôt.

« Comme ils sont (investisseurs en crypto) « all-in » sur la crypto, la seule façon de lever des fonds pour payer leur facture d’impôt est de vendre de la crypto. Les prix chutent avant le jour de l’impôt.

Bitcoin est-il surévalué ?

Morehead explique en outre si Bitcoin est surévalué car il est passé de 3 800 $ en mars 2020 en raison de l’événement du cygne noir qui était une pandémie de coronavirus à près de 65 000 $ en avril.

Bitcoin se négocie actuellement 36% en dessous de sa tendance exponentielle de 11 ans, et la crypto-monnaie n’a passé que 20,3% de son histoire jusqu’à l’évaluation de la tendance, a-t-il noté.

Alors que BTC est allé juste au-dessus de la valeur de tendance au pic récent, “les pics passés étaient de nombreux multiples de la valeur de tendance”.

Le rendement d’une année sur l’autre n’est également jamais sorti littéralement du graphique comme lors des pics précédents et se négocie actuellement à 281% Y0Y – ce qui semble tout à fait plausible compte tenu de l’impression monétaire. Étant donné que le rendement sur quatre ans de Bitcoin se situe au bas de son rendement historique, il ne semble pas surévalué.

“Je pense que nous avons vu le plus de cette panique.”

Résistez à l’envie

Maintenant que Bitcoin n’est pas surévalué, mais il y a moins d’un mois, il a subi une baisse de 50%, tombant à 30 000 $ et encore moins à 28 000 $ sur certains échanges, les gens s’inquiètent.

Le point ici est que «la nature humaine est procyclique», et c’est pourquoi nous voulons acheter lorsque le marché monte en flèche en ressentant le FOMO et voulons fuir lorsque les marchés s’effondrent.

En tant que tel, de très gros afflux surviennent lorsque l’actif cryptographique se négocie bien au-dessus de sa tendance, et la majorité de l’argent est bien entrée dans les rallyes.

“Par exemple, le marché n’a passé que 10 % du temps au-dessus de 500 % de la juste valeur, mais 39 % des entrées de capitaux ont atteint ou dépassé ce niveau.”

C’est pourquoi Morehead conseille de résister à l’envie de fermer des positions et d’aller dans l’autre sens si les investisseurs ont les ressources émotionnelles et financières. Comme il l’a dit dans son interview avec Bloomberg, les grandes entreprises et les plateformes de gestion de fortune de Wall Street permettent désormais à leurs clients d’acheter du bitcoin tandis que les grandes entreprises achètent du Bitcoin, ce qui signifie que ces tendances ne font que commencer.

« Pour les nouveaux investisseurs, il est préférable d’acheter lorsque le marché est inférieur à la tendance. C’est maintenant l’un de ces moments. Le marché a été aussi « bon marché » ou moins cher par rapport à la tendance de seulement 20,3 % des onze dernières années.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.