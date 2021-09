“Bitcoin n’a pas beaucoup de sens”, a déclaré le milliardaire Leon Cooperman

L’investisseur milliardaire Leon Cooperman lui a déclaré dans une interview accordée au média CNBC que ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement de la principale crypto-monnaie du marché, Bitcoin, sont probablement âgés. Il a dit qu’à 78 ans il ne comprend pas comment fonctionne BTC, il a aussi précisé que “Bitcoin n’a pas beaucoup de sens”.

Lors de son discours virtuel, il a déclaré que l’or est une meilleure réserve de valeur pour ceux qui recherchent un refuge stable pour leur argent. Le président d’Omega Advisors a noté que si l’investisseur chevronné Barry Diller considère les crypto-monnaies comme une “arnaque”, il ne sait pas si elles le sont. Au lieu de cela, il admet qu’il ne connaît rien aux actifs numériques.

“Si vous ne comprenez pas #bitcoin, cela signifie que vous êtes vieux. J’ai 78 ans. Je suis vieux. Je ne le comprends pas”, déclare Lee Cooperman. “Je serais très prudent avec #btc. Cela n’a pas beaucoup de sens, et si vous êtes nerveux à propos du monde, l’or serait pour moi un meilleur endroit pour stocker de la valeur.” pic.twitter.com/OANWHHjpWx – Squawk Box (@SquawkCNBC) 9 septembre 2021

«Je dis que si vous ne comprenez pas Bitcoin, cela signifie que vous êtes vieux. J’ai 78 ans. Je suis vieux, je ne comprends pas », a-t-il déclaré jeudi sur « Squawk Box » de CNBC. Mais il a dit une chose qu’il sait, c’est qu’il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement américain de céder la place à un substitut au dollar.

Je suppose que je serais très prudent avec Bitcoin. Je ne pense pas que cela ait beaucoup de sens », a-t-il déclaré. “Et si vous êtes nerveux à propos du monde, l’or serait un meilleur endroit pour stocker de la valeur que Bitcoin.”

Le gestionnaire de fonds spéculatif a remarqué qu’il possédait très peu d’or et a déclaré : « Vous savez, je suis un gars du papier. Je suis un optimiste éternel.

Quant aux actions, Cooperman a déclaré qu’il surveillait l’inflation, les signaux de la Réserve fédérale et les taux d’intérêt pour les investissements futurs.

Mastercard acquiert CipherTrace, société de suivi de cryptographie

Le géant des paiements Mastercard a racheté CipherTrace, une société qui analyse les blockchains à la recherche de transactions illicites.

L’acquisition surprise annoncée jeudi par les sociétés dans un communiqué de presse donne à Mastercard la possibilité de suivre plus de 900 crypto-monnaies. Les détails de l’acquisition n’ont pas été divulgués.

L’accord est le dernier signe d’une forte activité dans l’industrie du crypto-tracking. Alors que les gouvernements et les banques cherchent à accroître la surveillance et la conformité.

Plus tôt cette année, Third Point Ventures de Daniel Loeb a mené un investissement de 27 millions de dollars dans CipherTrace. Ce cycle a fait suite à une série D de 100 millions de dollars qui valorisait la société de recherche concurrente Chainalysis à 2 milliards de dollars.

Les nations rivalisent pour acquérir Bitcoin

Le jour du lancement de Bitcoin au Salvador, le membre du Congrès panaméen Gabriel Silva a proposé la propre loi sur la cryptographie du Panama. Ce faisant, Silva a cité l’emploi, l’investissement et la transparence comme des avantages potentiels.

Pendant ce temps, selon certains rapports, le membre du Congrès paraguayen Carlitos Rejala envisage une législation pour que le Paraguay adopte Bitcoin.

Cependant, il convient de noter que Rejala a par la suite précisé que sa proposition de législation visait à réglementer plutôt que de convertir Bitcoin en monnaie légale.

En Occident, l’Ukraine envisage également un nouveau projet de loi pour légaliser les paiements en crypto-monnaies. Même ainsi, il est peu probable qu’il accepte Bitcoin comme monnaie légale. Pendant ce temps, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a suggéré que ses citoyens pourraient extraire des cryptos localement plutôt que d’opter pour des emplois peu rémunérés à l’étranger.

Pour beaucoup, les crypto-monnaies sont la solution aux défis de croissance traditionnels ou un moyen de contrer les limites de l’argent centralisé. Quels que soient vos principaux cas d’utilisation, traditionnels ou non.

Le Honduras et le Guatemala étudient la CBDC

Deux pays d’Amérique centrale, le Honduras et le Guatemala, emboîtent le pas à l’adoption du Bitcoin par leur voisin commun, le Salvador. Mais ils prennent un chemin très différent.

Au lieu d’adopter une crypto-monnaie existante comme monnaie légale, comme l’a fait le Salvador, les banques centrales du Honduras et du Guatemala étudient actuellement les monnaies numériques émises par les banques centrales (CBDC).

Après l’approbation du conseil d’administration, la Banque centrale du Honduras a lancé une étude “pour déterminer la faisabilité de mener un test pilote en émettant sa propre monnaie ou une monnaie numérique de la banque centrale”. Selon les déclarations du président de la banque centrale du Honduras, Wilfredo Cerrato, lors d’un forum à Tegucigalpa.

Chivo Wallet est devenu l’application financière n°1 de l’Apple store après le lancement de la loi Bitcoin dans le pays

Après son lancement cette semaine et son nom, Chivo Wallet est devenu l’application financière n ° 1 dans la boutique de téléchargement d’Apple, avec seulement huit heures depuis qu’elle a été incluse dans l’App Store.

Le président, Nayib Bukele, a partagé la nouvelle via son compte Twitter. “Application financière numéro 1 sur l’App Store, en seulement 8 heures.” Le président d’El Salvador a publié.

Chivo Wallet est le portefeuille officiel Bitcoin et dollar du gouvernement du Salvador, qui vous permet d’envoyer et de recevoir du Bitcoin et/ou du dollar entre Salvadoriens sans commission, de la même manière il permet aux utilisateurs d’échanger Bitcoin contre dollar ou vice versa sans commission . De plus, Chivo est compatible avec d’autres portefeuilles Bitcoin on-chain et Lightning.

