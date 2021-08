Bitcoin n’a pas de cas d’utilisation légitime – Crypto est une fraude, un battage publicitaire, un bruit, une confusion à 95% – Actualités Bitcoin en vedette Crypto new media

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la crypto est « 95 % de fraude, de battage médiatique, de bruit et de confusion ». Il a ajouté: “Je n’ai vu aucun cas d’utilisation autre que le financement d’activités illicites comme la drogue et la prostitution.”

Neel Kashkari, président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, a parlé mardi du bitcoin et de la crypto-monnaie lors du sommet annuel régional économique du nord-ouest du Pacifique à Big Sky, dans le Montana.

Répondant à une question sur la crypto-monnaie compte tenu de ce que Miami fait avec le bitcoin et sa propre pièce de monnaie récemment lancée à Miami, Kashkari a déclaré :

J’étais plus optimiste à propos de la crypto ou du bitcoin il y a environ cinq ou six ans. Jusqu’à présent, ce que j’ai vu est de 99%… Laissez-moi être charitable, 95% de fraude, de battage publicitaire, de bruit et de confusion.

Il ne voit pas non plus de cas d’utilisation légitime pour le bitcoin. « Je n’ai vu aucun cas d’utilisation autre que le financement d’activités illicites comme la drogue et la prostitution. Je n’ai vu aucun cas d’utilisation légitime jusqu’à présent que le bitcoin résolve. Mais si vous voulez lancer la pièce du Montana, ne me laissez pas vous arrêter », a déclaré le responsable de la Fed.

Certains autres représentants du gouvernement ont exprimé des préoccupations similaires. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré plus tôt cette année que “les crypto-monnaies sont une préoccupation particulière”, soulignant que “beaucoup sont utilisées, au moins dans le sens des transactions, principalement pour le financement illicite”.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis a poursuivi : « Si vous allez dans votre sous-sol et que vous voulez commencer à produire votre propre monnaie, les services secrets vont venir frapper à votre porte et vous mettre les menottes. Il a ajouté: “Il n’y a aucun obstacle à ce que vous créiez votre propre bitcoin ou que je crée le mien – je l’appellerai neelcoin.”

Commentant le grand nombre de crypto-monnaies sur le marché, Kashkari a déclaré :

Il y a des milliers de ces pièces de poubelle qui ont été créées. Certains d’entre eux sont une fraude complète, des stratagèmes de Ponzi, où ils gonflent, ils dupent les gens pour qu’ils investissent de l’argent, puis les fondateurs les arnaquent.

En février, Kashkari a également déclaré que le bitcoin et les autres crypto-monnaies étaient “comme une benne à ordures géante”.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

