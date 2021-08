Bitcoin ne peut plus être considéré comme une “pièce du crime” introuvable Crypto new media

La crypto-monnaie est une nouvelle technologie qui est entrée dans le discours commun, ouvrant la voie à un bouleversement complet de nos systèmes financiers établis de longue date. Bien sûr, un certain scepticisme est inévitable.

L’association de Crypto avec la criminalité ajoute à ce sentiment partagé de scepticisme. Il est indéniable que la crypto-monnaie a été et continue d’être utilisée pour des activités illicites à travers le monde. Cela dit, l’utilisation et l’applicabilité de la cryptographie devenant de plus en plus courantes, le récit selon lequel sa création a facilité la criminalité de masse doit être abordé.

Les premières impressions comptent

Bitcoin (BTC) a été présenté comme un outil de troc sur Silk Road, un marché noir en ligne notoire. Les criminels à louer faisant partie des premiers utilisateurs de Bitcoin ont causé des dommages à la réputation. Couplé aux origines mystérieuses du Bitcoin, étant donné que personne ne sait réellement d’où il vient ni qui l’a inventé, les idées préconçues du public sur cette nouvelle forme d’argent étaient naturellement défavorables. Avance rapide jusqu’en 2021, et les citoyens d’El Salvador sont encouragés à utiliser Bitcoin spécifiquement pour faire l’épicerie et payer les services publics.

Pour la majorité des spectateurs, la crypto est passée brusquement de ses liens profonds avec les parties les plus sombres d’Internet à la création d’un avenir meilleur pour les citoyens des pays en développement. C’était le résultat d’une grande quantité d’expérimentations, de cas d’utilisation florissants et d’investissements continus. Cependant, pour de nombreux observateurs extérieurs, l’adoption d’El Salvador marque une minuscule utilisation positive d’une technologie par ailleurs entachée. En omettant de remédier aux dommages à la réputation causés par les origines de Bitcoin, l’industrie facilite les blocages continus entre d’autres cas d’utilisation positifs pour la crypto.

Éduquer le public sur les avantages réels de la crypto-monnaie ne profiterait pas seulement à l’industrie à court terme, mais permettrait l’innovation systémique continue et la croissance de la technologie blockchain. BTC est l’enfant vedette de la blockchain, et s’attaquer aux idées fausses sur l’actif numérique est une étape énorme et nécessaire que les régulateurs et l’industrie au sens large n’ont pas encore reconnu.

Dans l’état actuel des choses, toutes les questions du public sur les liens entre la cryptographie et le crime sont répondues par des titres sensationnels, qui détaillent un récit de criminels utilisant continuellement BTC, plutôt que les nombreuses avancées positives qui se produisent dans l’espace plus large de la blockchain. Une compréhension commune de la technologie cryptographique réelle qui facilite les paiements transfrontaliers d’égal à égal est vitale pour démanteler le récit autour de Bitcoin et rompre les liens entre crypto et crime.

Démanteler le récit

Bitcoin n’est pas une technologie introuvable, anonyme et malveillante utilisée par les pirates et les groupes criminels infâmes. Il s’agit d’un système de paiement peer-to-peer décentralisé, entièrement traçable et sécurisé, construit sur la blockchain. Alors que la monnaie numérique peut être créée, déplacée et stockée hors du contrôle de tout gouvernement ou institution financière, chaque paiement est enregistré dans un grand livre fixe permanent.

Cela signifie que toutes les transactions de crypto-monnaie, y compris Bitcoin, sont ouvertes. En d’autres termes, l’anonymat associé à la crypto et au crime n’est pas fondé. Plus tôt cet été, des enquêteurs américains ont pu retrouver le Bitcoin d’une valeur de plus de 4 millions de dollars que le Colonial Pipeline avait payé aux pirates lors d’une attaque. Cela met non seulement en évidence la traçabilité des crypto-monnaies, mais prouve que l’hypothèse courante de l’anonymat est incorrecte.

Le problème, illustré par la Route de la soie et d’autres activités illicites facilitées par Bitcoin, réside dans l’incapacité de la loi à attraper les criminels qui utilisent la crypto-monnaie. Cela change et les règles du jeu deviennent de plus en plus équitables. Au Royaume-Uni, la police britannique a saisi environ 155 millions de dollars de Bitcoin auprès d’un gang criminel, mettant en évidence l’expansion des capacités de police. Les exemples concrets de police retraçant les transactions BTC démantèlent l’idée que Bitcoin est une “pièce du crime” introuvable. Comme la monnaie fiduciaire, c’est simplement un outil utilisé par les criminels.

Bien que le nombre d’attaques de ransomware liées à la cryptographie semble stupéfiant, il est éclipsé par rapport à l’utilisation de monnaies fiduciaires dans des crimes similaires. En 2020, la part criminelle de toutes les activités de crypto-monnaie est tombée à seulement 0,34%. En comparaison, 2 % et 5 % du produit intérieur brut mondial (1,6 million à 4 000 milliards de dollars) chaque année sont liés au blanchiment d’argent et aux activités illicites. Compte tenu de l’absence de traçabilité et de l’anonymat associés à l’argent liquide et de l’amélioration continue des capacités de police, il est clair que la diffamation continue de la cryptographie n’est pas justifiée.

Une partie de cette diffamation de la crypto-monnaie fait suite à une réaction naturelle du public à l’innovation technologique. Aux premiers jours d’Internet, beaucoup ont critiqué l’idée d’un World Wide Web interconnecté, détaillant une myriade d’impacts sociétaux résultant de l’expansion mondiale de l’autoroute de l’information. À certains égards, Internet facilite encore de nouvelles formes de criminalité. Sa réputation, cependant, reste intacte, au point que la société aurait du mal à fonctionner sans elle. Internet a complètement rompu son association réputationnelle avec la criminalité ; on suppose que la crypto fera de même.

Les avantages de la crypto sont noyés

Ces liens avec la criminalité ont été considérés comme une cause notable de préoccupation parmi les institutions financières alors que la technologie décentralisée continue de se généraliser. Certaines institutions, comme la Banque centrale de Turquie, qui ont évoqué des problèmes de criminalité concernant la crypto ont purement et simplement interdit les transactions de crypto-monnaie, illustrant comment le faux récit de la criminalité nuit à l’expansion et à l’adoption globales d’une technologie extrêmement bénéfique.

Au Salvador, un pays déchiré par la criminalité, les actifs numériques offrent un répit aux citoyens dans une économie à faible revenu. L’élimination des frais bancaires, les faibles frais de transaction et l’accessibilité engendrés par l’utilisation de Bitcoin, peuvent transformer la vie quotidienne de nombreux Salvadoriens.

Au Venezuela, BTC et d’autres crypto-monnaies aident le pays à régénérer son économie contre l’hyperinflation paralysante. Ces avantages de l’adoption de la cryptographie mettent en évidence l’énorme potentiel d’acceptation massive de la crypto-monnaie qui est évidemment contrecarré par les barrières cohérentes créées par le récit de la crypto-criminalité.

À certains égards, la crypto représente l’industrie plus large de la blockchain, mettant en évidence un autre problème important associé à la diffamation des actifs numériques. La blockchain peut créer des systèmes où les pairs peuvent prêter à leurs pairs, empêchant les intermédiaires de contrôler les processus financiers, rendant la finance plus accessible à tous. De plus, la myriade d’innovations technologiques associées à l’écosystème plus large de la blockchain qui devrait profiter à la société doit continuer à lutter contre la fausse hypothèse selon laquelle les actifs numériques basés sur la blockchain créent la criminalité.

Alors que cette bataille se poursuit, les premiers utilisateurs de la cryptographie ouvrent la voie, générant un plaidoyer influent pour l’avenir des actifs numériques. AXA Insurance permet aux clients de payer leurs factures en BTC, Visa acceptera bientôt la crypto-monnaie pour régler les transactions sur son réseau de paiement, Amatil, le distributeur Asie-Pacifique de Coca-Cola, a permis les paiements en crypto-monnaie pour ses fournisseurs, et les marques de luxe se sont engagées à utiliser la blockchain pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ceci est couplé à des investissements dans Bitcoin de grandes institutions financières, telles que JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et BlackRock.

Ouvrir la voie à suivre

Fondamentalement, le consensus général sur la cryptographie est perpétué par le cycle de l’actualité et un manque de compréhension partagée. De là, nous pouvons attester de deux choses : la crypto fait peur à beaucoup de gens pour de mauvaises raisons, et de nombreux régulateurs se démènent pour entraver sa croissance. Les législateurs veulent créer une réglementation stricte autour de la cryptographie pour éliminer l’anonymat associé aux transactions cryptographiques. Mais cela démontre leur manque de compréhension du fonctionnement de la cryptographie.

Ce manque de compréhension est évidemment courant parmi les régulateurs comme le représentant Bill Foster, qui, dans une récente interview, a parlé du fort « sentiment au Congrès selon lequel si vous participez à une transaction cryptographique anonyme, vous participez de facto à un complot criminel. . ” Pourtant, le Congrès n’est pas à blâmer pour les idées mal informées de ses membres sur la cryptographie. De plus, si les régulateurs et les législateurs sont considérablement déconnectés de la technologie, comment peut-on s’attendre à ce que les gens ordinaires comprennent quelque chose à propos de la cryptographie qu’on ne leur dit pas ?

Globalement, ce qu’il faut, c’est l’acceptation. La crypto-monnaie et la technologie qui la sous-tend sont utilisées pour créer des opportunités et des avancées technologiques dans tous les domaines de la société, des soins de santé à la finance. Oui, certains criminels utilisent Bitcoin. Cependant, en tant qu’industrie, nous avons la responsabilité de partager les bonnes nouvelles et de diffuser la vraie valeur des crypto-monnaies. Les régulateurs doivent renoncer à l’idée que bannir les nouvelles technologies fera disparaître tous leurs problèmes. La légitimation de la technologie et l’acceptation de l’avenir permettront une innovation continue dans la prévention de la cybercriminalité, facilitant l’adoption massive et en fin de compte rompant l’idée fausse selon laquelle la crypto est inexcusablement liée au crime.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’engagent que l’auteur et ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Brad Yasar est un entrepreneur, investisseur, mentor et conseiller spécialisé dans la blockchain et les technologies innovantes. Il a conçu et amorcé plusieurs entreprises jusqu’à maturité au cours des 30 dernières années. Brad est actuellement PDG d’Equifi, une plateforme bancaire mondiale décentralisée. Il est également le fondateur de Beyond Enterprises, offrant un leadership stratégique et technique, des services de conseil et un soutien aux projets dans toutes les étapes de mise en œuvre et de développement de la blockchain.