Bitcoin ne s’arrête pas et parvient à marquer un nouveau sommet. Y a-t-il la force de continuer à monter?

Bitcoin a bondi au-dessus de son précédent sommet, confirmant à nouveau que la tendance reste entre les mains des acheteurs.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 67 815,25 $, accumulant un gain de 3,67 % au cours des dernières 24 heures et de 6,95 % au cours des 7 derniers jours.

Après l’approbation de l’ETF pour échanger cette crypto-monnaie sur le marché boursier américain, le positivisme s’est renforcé ; cependant, la montée a quelques problèmes à court terme.

Selon une étude de l’analyste Greatest Trader, les marchés à terme se réchauffent, avec un taux de financement en hausse constante approchant le sommet atteint avant la dernière correction. Cette situation nous renseigne sur un grand nombre de positions à terme ouvertes, nous pouvons donc nous attendre à une correction à court terme car ces positions prennent des bénéfices.

Examen rapide de Greatest Trader. Source : CryptoQuant.

Il semble qu’une grande partie du dernier rallye ait été déclenchée par des positions à effet de levier malsaines. Cela se reflète dans la divergence entre le prix et l’indice de force relative. Il semble tout à fait possible qu’un revers se produise bientôt. La chute ne sera pas inquiétante tant que le support à 60 937 $ demeure.

Bitcoin marque un nouveau sommet et continue de se consolider en tant qu’actif de mille milliards de dollars

Maintenant, BTC semble s’être consolidé au-dessus de 50k-60k. L’analyste Willy Woo pense qu’il est difficile de penser à une baisse en dessous de cette fourchette, car Bitcoin se consolide comme un actif de 1 000 milliards de dollars.

Will Clemente ajoute que 17,5% du tirage total a évolué avec une capitalisation supérieure à mille milliards de dollars. Il ferme son tweet en disant que Bitcoin est là pour rester.

De plus, alors que le prix continue d’augmenter, les réserves sur les bourses continuent de baisser. Cela montre que les investisseurs à long terme restent forts et s’attendent à des rendements plus élevés.

La vitesse à laquelle les pièces sont retirées des bourses augmente, ce qui signifie un impact fort sur l’offre qui est déjà assez limitée.

Analyse graphique hebdomadaire

Pour terminer cette revue du prix du Bitcoin après avoir marqué un nouveau plus haut, voyons ce que nous dit le graphique hebdomadaire.

Comme je l’ai mentionné il y a quelques jours, le prix faisait un support proche de 60 000 $ après avoir été entravé par la zone de résistance créée par le précédent record absolu.

La pression acheteuse observée sur ce niveau de support nous a indiqué qu’un nouveau plus haut était très susceptible d’être marqué à court terme.

Maintenant, nous voyons ce scénario se réaliser. Cependant, il convient de noter que la correction a été minime et malsaine, atteignant à peine 23,60% de Fibonacci, ce qui crée une certaine incertitude.

Bitcoin marque un nouveau sommet. Analyse du graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

Il est fort probable que nous assistions à une autre petite baisse à court terme, mais des fondamentaux solides devraient continuer à faire grimper le prix au cours des prochaines semaines / prochains mois.

L’analyste filbfilb assure que la prochaine grande résistance sera les 70 000 $, où il y a un gros bloc d’ordres créé par une baleine sur Bitfinex. Franchir cette barrière laisserait le terrain libre à des gains qui pourraient en surprendre plus d’un.

