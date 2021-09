tldr; Selon Alejandro Diaz, président de la Banque centrale du Mexique, le Bitcoin n’est pas de l’argent réel mais ressemble plus à un moyen de troc. “Le bitcoin a plus de caractéristiques d’un métal précieux que d’une monnaie légale”, a déclaré Diaz. Il a ajouté que Bitcoin n’est pas non plus une réserve de valeur fiable.

