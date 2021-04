Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin n’est pas du tout dans une bulle, il «va plus haut», déclare l’investisseur de valeur Bill Miller

«C’est maintenant le début d’une intégration de celui-ci», déclare le gestionnaire de fonds de Miller Value Partners, selon qui, «la volatilité est le prix que vous payez pour la performance.»

L’investisseur de valeur légendaire Bill Miller affirme que Bitcoin entre fermement dans le courant dominant après que l’application de paiement mobile de PayPal Venmo a annoncé qu’elle prend désormais en charge l’achat et la vente de crypto dans l’application.

Le même jour, WeWork a également déclaré qu’il acceptait désormais la cryptographie sélectionnée pour les paiements, et que tout actif numérique reçu sera conservé dans le bilan.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 55500 $, après la vente du week-end dernier qui est intervenue après le nouveau sommet historique à près de 65000 $. La plus grande crypto-monnaie est toujours en hausse d’environ 90% depuis le début de l’année.

Dans une interview avec CNBC commentant cette vente récente, Miller, qui a géré un fonds qui a battu le S&P 500 pendant 15 années consécutives à Legg Mason, a déclaré:

«Même à l’époque, pendant la bulle, il a baissé de 20% à cinq reprises, donc avec le bitcoin, la volatilité est le prix que vous payez pour la performance.»

Malgré le rallye de la BTC de 1 347% depuis son plus bas de mars, Miller estime que Bitcoin n’est pas dans une bulle; au contraire, il peut augmenter encore plus. Si l’histoire est une indication, nous pourrions être loin du sommet de ce cycle.

«Je ne pense pas que ce soit une bulle du tout en bitcoin; Je pense que c’est maintenant le début d’une intégration de celui-ci. “

Mais bien sûr, la volatilité se poursuivra également, comme nous l’avons vu cette année jusqu’à présent, la BTC fabriquant un nouvel ATH chaque mois pour connaître un recul avant de gronder encore plus haut.

Le fondateur et directeur des investissements de Miller Value Partners a déclaré que le fait que la demande pour l’actif cryptographique augmente beaucoup plus rapidement que son offre, les prix ont beaucoup de marge de manœuvre.

«L’offre augmente de 2% par an et la demande augmente plus rapidement. C’est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, et cela signifie que ça va plus haut.

Miller a commencé à acheter du Bitcoin vers 2014 ou 2015 à un prix moyen de 350 $ par pièce.

Selon lui, le bitcoin est de l’or numérique avec une catégorie d’actifs cryptographiques d’un billion de dollars par rapport à la capitalisation boursière de 10 billions de dollars des métaux précieux.

Non seulement Bitcoin a un approvisionnement fixe, qui est «infiniment divisible ou presque», mais c’est aussi une «bien meilleure version» de l’or en tant que réserve de valeur qui est facilement transportable et peut être envoyée n’importe où dans le monde si vous avez un smartphone, dit-il.

