Bitcoin « n’est pas une mode et a conquis le cœur des Australiens », a déclaré le ministre australien des services financiers

La sénatrice et ministre australienne Jane Hume pense que les crypto-monnaies finiront par devenir une technologie grand public. Il les compare à Internet à ses débuts.

Les positions favorables aux crypto-monnaies, notamment de la part des autorités liées à l’économie et à la finance, sont toujours les bienvenues. À cette occasion, le ministre australien des Services financiers, des Pensions et de l’Économie numérique et la sénatrice Jane Hume ont publiquement approuvé les actifs numériques en disant qu’ils ne sont pas seulement une tendance temporaire.

Il a dit en se référant au Bitcoin et aux crypto-monnaies :

« Il faut reconnaître que ce n’est pas une mode passagère »

Le gouvernement doit reconnaître l’adoption de la cryptographie

Hume a répondu à Tony Richards (responsable des paiements à la Banque de réserve d’Australie), qui a récemment qualifié les crypto-monnaies de « fantaisistes ». De plus, Richards a averti les investisseurs que la classe d’actifs a le potentiel de s’effondrer et que les gens pourraient donc perdre une somme d’argent substantielle.

Pendant ce temps, Hume, dans une interview avec l’Australian Financial Review, n’était pas d’accord avec la déclaration. Elle estime que l’industrie de la crypto-monnaie est un domaine sensible, que le gouvernement local doit aborder « avec prudence, mais sans crainte ». A cet égard, il a souligné que L’organe directeur australien devrait également s’abstenir de considérer le Bitcoin et les altcoins comme une mode.

« En tant qu’industrie et en tant que gouvernement, nous devons reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une mode passagère. »

Le fonctionnaire a ajouté que Les crypto-monnaies ont émergé au fil des ans et ont « capturé le cœur et l’esprit » des Australiens. Une enquête récente a révélé qu’environ un Australien sur cinq est détenteur d’une crypto. Dans le même temps, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE) sont les actifs numériques les plus populaires.

Hume et DeFi

Hume a également évoqué la forme de financement basée sur la blockchain qui ne dépend pas des intermédiaires monétaires centraux : la finance décentralisée (DeFi). Elle a prédit que cela « présenterait des opportunités incroyables » à l’avenir et, en tant que telle, « l’Australie ne devrait pas être laissée pour compte, encore moins l’inconnu ».

Comparaison avec Internet

De même, il a comparé l’industrie de la crypto-monnaie avec les développements technologiques du passé récent, tels que l’iPhone ou Excel, qui ont été considérés comme non pertinents à un moment donné. Les actifs numériques ressemblent également à Internet à ses débuts et pourraient un jour devenir une technologie grand public utilisée par tout le monde, a déclaré Hume :

« Ne soyez pas la personne en 1995 qui a dit qu’Internet n’était qu’un endroit pour les geeks et les criminels et qu’il ne deviendrait jamais banal. Et ne soyez pas la personne qui a soutenu que le courrier électronique était une mode. «

De nombreux experts considèrent la nature volatile de la classe d’actifs comme leur principal problème. Hume a estimé que les fluctuations de prix les plus importantes se produisent parce que l’industrie en est encore à ses premiers stades d’existence :

« Si les 20 ou 30 dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que toute innovation commence comme une perturbation et se termine comme un nom familier. »

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Hume défend les crypto-monnaies. Déjà en mai, il avait dit les mêmes mots : que la crypto n’était pas une mode et que le gouvernement ne s’immiscerait pas dans son développement.

