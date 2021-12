Bitcoin neutre en carbone ? La nouvelle approche vise à aider les investisseurs à compenser les émissions de carbone BTC

Des entreprises d’un milliard de dollars dans le monde misent gros sur Bitcoin (BTC). Une analyse récente du gestionnaire d’investissement européen Nickel Digital Asset Management a révélé que 20 sociétés cotées en bourse avec une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars ont environ 9,6 milliards de dollars investis dans BTC. Les investisseurs particuliers s’intéressent également de plus en plus à l’actif.

La « troisième étude annuelle sur les investisseurs Bitcoin » de Grayscale Research a révélé que la demande de Bitcoin a considérablement augmenté. Selon l’étude, 55% des investisseurs Bitcoin actuels ont commencé à acheter l’actif au cours des 12 derniers mois seulement. Le rapport Grayscale note également que le marché des personnes intéressées par les produits d’investissement Bitcoin est passé à 59% en 2021, contre 55% en 2020 et un peu plus d’un tiers en 2019, reflétant une croissance régulière.

Cependant, alors que l’enthousiasme du monde pour Bitcoin peut augmenter, les inquiétudes concernant son impact environnemental sont devenues plus apparentes que jamais. Par exemple, Grayscale Research a également découvert dans son étude auprès des investisseurs que plus de 30% des investisseurs sont préoccupés par l’impact potentiellement négatif du Bitcoin sur l’environnement. Fait intéressant, cette considération n’est devenue apparente qu’en 2021, comme le montre le rapport.

Modèles de calcul des émissions de carbone du Bitcoin

Compte tenu de la détresse croissante suscitée par l’empreinte carbone de Bitcoin, de nouveaux modèles émergent qui visent à aider les investisseurs et les entreprises à comprendre comment garantir la durabilité de leurs avoirs en BTC. Par exemple, le Frankfurt School Blockchain Center et le gestionnaire d’actifs numériques INTAS.tech ont publié le 16 novembre une étude décrivant une nouvelle approche pour compenser les émissions de CO2 causées par le réseau Bitcoin. La formule développée intègre deux approches : une approche transactionnelle et une approche immobilière.

Philipp Sandner, professeur au Frankfurt School Blockchain Center, a déclaré à Cointelegraph que les gestionnaires d’actifs et les investisseurs à travers l’Allemagne, en particulier, craignent que l’empreinte CO2 de Bitcoin soit conforme aux normes environnementales, sociales et de gouvernance commerciale (ESG). En tant que tel, Sandner a expliqué qu’il souhaitait créer une formule qui permettrait aux gestionnaires d’actifs, aux sociétés minières, aux bourses et aux particuliers de calculer l’empreinte CO2 de leur BTC :

« Normalement, nous attribuons la plus grande charge de compensation de CO2 aux sociétés minières de Bitcoin, mais il existe encore des émetteurs, des sociétés et des bourses d’ETF qui souhaitent démontrer aux clients qu’ils font quelque chose avec leur empreinte CO2 pour compenser leur Bitcoin. »

Selon Sandner, l’objectif au début de l’étude était d’abord de calculer la consommation énergétique mondiale de Bitcoin entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Les résultats montrent que 0,08 % de l’équivalent CO2 mondial provenait de Bitcoin. Sur la base de ce nombre, Sandner a déclaré que le maintien du réseau mondial Bitcoin nécessitait 37,97 millions de tonnes métriques d’équivalent CO2.

Pour calculer l’empreinte carbone de Bitcoin du point de vue des investisseurs, l’étude note que les entreprises peuvent se concentrer sur l’utilisation du réseau proportionnelle en octets par rapport à la croissance de la blockchain Bitcoin sur une période de temps spécifique ou dans la quantité de Bitcoin détenue sur une période de temps. période spécifique. Selon le document, une transaction Bitcoin moyenne contient 670 octets dans la blockchain Bitcoin, ce qui représente une empreinte carbone estimée à 369,49 kilogrammes d’équivalent CO2. Sandner a expliqué :

« Ces émissions de carbone peuvent être compensées par un certificat du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Un certificat pour une tonne de CO2 coûte environ 50 $, ce qui représenterait environ 18 $ pour compenser une seule transaction BTC. Maintenant, si un investisseur ou une entreprise avait un BTC pendant une période d’un an, cela coûterait environ deux tonnes d’émissions de carbone. Si compensé par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, cela représenterait environ 100 $ ».

Benjamin Schaub, consultant senior chez INTAS.tech, a déclaré à Cointelegraph que les entreprises pourraient appliquer la formule susmentionnée pour les transactions et la propriété de Bitcoin afin de calculer leur empreinte carbone qui devrait ensuite être compensée. « Ce qui rend ce modèle génial, c’est que toutes les données nécessaires sont accessibles au public. Il n’y a pas d’hypothèses ici, il s’agit simplement de la façon dont les entreprises se rapportent au réseau Bitcoin. «

Schaub a ajouté qu’Iconic Holding GmbH, qui propose des produits cotés en Allemagne, applique actuellement cette méthode pour assurer la durabilité : « Nous sommes également en discussion avec de très grandes bourses. Je crois fermement qu’au cours de la prochaine année, les grands acteurs du spatial se soucieront davantage de cette question. »

Bien que l’avenir soit difficile à prévoir, il est à noter que certaines grandes bourses et fonds négociés en bourse (ETF) ont commencé à appliquer des approches similaires pour compenser l’empreinte carbone de Bitcoin. Par exemple, Schaub a noté que l’échange de crypto BitMEX essaie de rendre ses avoirs en BTC neutres en carbone. Selon un récent article de blog de BitMEX Research, la société estime que le moyen le plus efficace pour les utilisateurs et les échanges d’évaluer l’empreinte carbone de Bitcoin consiste à utiliser les frais de transaction en chaîne. Un porte-parole de BitMEX a déclaré à Cointelegraph que la société avait conclu que chaque dollar dépensé en frais de transaction Bitcoin pouvait inciter jusqu’à 0,001 tonne métrique d’émissions de carbone, selon la formule de la société.

Actuellement, il n’y a que quelques approches disponibles pour aider les entreprises à compenser leurs émissions de carbone de Bitcoin, et Sandner a commenté que les frais de transaction deviennent plus importants à mesure que le réseau Bitcoin vieillit. À ce titre, il estime que les entreprises devraient envisager une approche basée sur les transactions lorsqu’il s’agit d’assurer la neutralité carbone.

Schaub a en outre noté que la source d’électricité utilisée doit être prise en compte, notant que le modèle développé par INTAS.tech et le Frankfurt School Blockchain Center a analysé le mix électrique tel qu’il est appliqué aux États-Unis et en Allemagne : « Cela garantit que nous peut voir que de plus en plus de mineurs prennent conscience de ce problème et recherchent de l’électricité à partir de sources renouvelables. »

En plus des échanges comme BitMEX développant des modèles pour calculer les émissions de carbone de Bitcoin, certains ETF font de même. Par exemple, l’émetteur canadien d’ETF Bitcoin Ninepoint Partners a lancé un ETF Bitcoin neutre en carbone en mai 2021. Alex Tapscott, directeur général des actifs numériques chez Ninepoint, a déclaré à Cointelegraph que si c’était la bonne chose à faire, c’était aussi la bonne chose à faire .bénéficie à l’entreprise dans son ensemble :

« De nombreux investisseurs ayant des exigences ESG étaient préoccupés par l’empreinte de Bitcoin et sont restés sur la touche. Nous voulions leur permettre d’être plus facilement intéressés et de participer aux avantages du Bitcoin. »

Tapscott a ajouté que ce sont souvent les investisseurs dans les fonds Bitcoin, ainsi que les mineurs eux-mêmes, qui exigent que l’industrie soit plus durable. Dans cette optique, Tapscott estime que dans 10 ans, le Bitcoin sera proche d’être 100 % renouvelable : « Il peut même aider à subventionner le développement de projets renouvelables car c’est un acheteur avisé et avisé que vous pouvez placer à la source. En attendant, la compensation carbone est un bon moyen de combler l’écart. »

Quelle est la précision de ces modèles ?

Bien qu’il soit de plus en plus important pour diverses entreprises de compenser leurs émissions de carbone à partir de Bitcoin, il est essentiel de reconnaître les défis associés aux modèles discutés.

Par exemple, Sandner a fait remarquer que tous les chiffres compilés dans le modèle qu’il a aidé à créer évoluent avec le temps. « Le hashrate est en train de changer, par exemple, comme nous l’avons vu récemment avec l’interdiction de l’exploitation minière chinoise. Le taux de hachage a été réduit de 50%. « En conséquence, Sandner est conscient que les fluctuations des mesures doivent être prises en compte. Il a ajouté que chaque pays a une combinaison différente d’énergie à forte intensité de CO2, notant que la Norvège a tendance à être plus verte que d’autres régions. Enfin, Sandner a noté que les prix du carbone doivent être surveillés attentivement, ajoutant que les prix ont augmenté en décembre.

Connexes : Point de non-retour ? Les produits d’investissement crypto pourraient être la clé de l’adoption massive

De plus, un porte-parole de BitMEX a mentionné que la formule de l’entreprise n’est pas une méthodologie parfaite, notant que l’échange attend et accueille les critiques. Cependant, la société estime que la formule s’améliore par rapport aux autres estimations existantes. Selon la publication, l’équation utilisée est assez simple, car seuls les prix moyens du Bitcoin sont exploités plutôt que les estimations des coûts d’électricité du minage de Bitcoin.

Sandner estime finalement que la plupart du travail à faire reste à faire, notant que la plupart de ces approches sont encore émergentes :

« Le conseil minier Bitcoin aux États-Unis, par exemple, essaie de trouver de nouveaux modèles. Une fois ces méthodes développées, les entreprises devront les adopter, mais il est encore trop tôt. La conscience commence à émerger, mais ce n’est que le début. »