Bitcoin news: La montée en flèche de la crypto-monnaie pourrait être «interdite», selon un expert en économie américaine | Monde | Nouvelles

Le PDG de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a averti que la montée en flèche de la crypto-monnaie pourrait être interdite comme l’or l’était en 1934. Le Gold Reserves Act de 1934 interdit aux Américains d’utiliser l’or comme monnaie.

M. Dalio a déclaré: «Chaque pays chérit son monopole sur le contrôle de l’offre et de la demande.

«Ils ne veulent pas que d’autres sommes soient exploitées ou concurrentes, car les choses peuvent devenir incontrôlables.

« Donc je pense qu’il serait très probable que vous le fassiez, dans un certain nombre de circonstances, interdit la façon dont l’or a été interdit. »

Cependant, M. Dalio a reconnu le succès du Bitcoin et la crypto-monnaie a « fait ses preuves au cours des 10 dernières années ».

Il a poursuivi: « Bitcoin a fait ses preuves au cours des 10 dernières années, il n’a pas été piraté.

«C’est donc dans l’ensemble travaillé sur une base opérationnelle.

« Il a construit une suite importante.

«C’est une alternative, en un sens, une réserve de richesse.

L’expert en crypto-monnaie a déclaré: «Si le gouvernement interdit la crypto-monnaie, il sera impossible de la faire respecter car il ne dispose pas de l’infrastructure pour exécuter l’interdiction.

« Cela donnera lieu à une économie parallèle parallèle et ce sont des retombées que le gouvernement ne voudrait pas. »

En janvier de cette année, M. Dalio a averti les gouvernements de ne pas laisser Bitcoin gagner, affirmant qu’ils ne permettraient pas à des concurrents sérieux d’émettre de l’argent.

Il a déclaré à l’époque: «Je pense que Bitcoin est une sacrée invention.

« Avoir inventé un nouveau type de monnaie via un système qui est programmé dans un ordinateur et qui a fonctionné pendant environ 10 ans et qui gagne rapidement en popularité en tant que type de monnaie et réserve de richesse est une réalisation incroyable. »

L’avertissement de M. Dalio intervient quelques jours à peine après que l’entrepreneur technologique Elon Musk a révélé que les gens pourraient commencer à acheter des voitures Tesla en utilisant Bitcoin.

M. Musk a tweeté: « Vous pouvez désormais acheter une Tesla avec Bitcoin.

«Tesla n’utilise que des logiciels internes et open source et exploite directement les nœuds Bitcoin.

« Le Bitcoin payé à Tesla sera conservé en tant que Bitcoin, non converti en monnaie fiduciaire. »

Il a déclaré que Bitcoin serait «disponible en dehors» des États-Unis plus tard cette année.