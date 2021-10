Bitcoin News Today: 13 raisons pour lesquelles les prix BTC augmentent aujourd’hui

Bitcoin (CCC :BTC-USD) les nouvelles d’aujourd’hui incluent le prix du BTC qui monte en flèche.

Examinons cela ci-dessous pour voir pourquoi le jeton crypto se porte si bien aujourd’hui.

Pour commencer, El Salvador va de l’avant avec ses plans pour adopter la crypto. Le pays cherche des moyens naturels d’exploiter Bitcoin et cela inclut la récolte de la puissance des volcans. Des nouvelles en provenance du pays affirment aujourd’hui que cela est déjà en cours et que certaines exploitations minières à partir de l’énergie volcanique sont couronnées de succès. Il indique que 0,00599179 BTC a été extrait à l’aide de cette puissance, ce qui représente 269 $. Nayib Bukele, président d’El Salvador, a déclaré que davantage de tests et d’installations sont prévus pour exploiter davantage la crypto de cette manière. Une autre nouvelle de Bitcoin qui pourrait stimuler la crypto aujourd’hui vient du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Hier, il a déclaré que la banque centrale n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies. Il est également possible que Bitcoin soit simplement sur le point d’augmenter. La crypto avait maintenu son prix avant le mouvement d’aujourd’hui. C’est un signe qu’un rallye pourrait venir avec un catalyseur. Les nouvelles d’El Salvador et de Powell ci-dessus auraient pu donner le coup d’envoi. Il convient également de noter que la crypto se porte généralement bien au quatrième trimestre et nous venons de l’atteindre début octobre aujourd’hui. Cela pourrait être une autre raison pour laquelle BTC est à la hausse aujourd’hui.

BTC était en hausse de 10,1% sur une période de 24 heures vendredi matin.

Les investisseurs qui recherchent plus d’informations sur la crypto aujourd’hui ont de la chance !

InvestorPlace dispose de toutes les dernières couvertures cryptographiques dont les traders ont besoin pour vendredi. Cela inclut les détails d’un faux Ondulation (CCC :XRP-USD) communiqué de presse, l’idée de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) adoptant les NFT, ainsi que les cryptos tombant suite à l’interdiction en Chine. Vous pouvez obtenir tous ces détails en suivant les liens ci-dessous!

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

