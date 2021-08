Bitcoin News Today: 5 plus gros titres BTC pour les investisseurs crypto vendredi

Comme beaucoup d’autres crypto-monnaies, 2021 a été une course folle pour Bitcoin (CCC :BTC-USD). Et il y a eu beaucoup de nouvelles Bitcoin en cours de route, rendant la crypto très volatile.

Source : Shutterstock

Après avoir atteint des sommets historiques plus tôt dans l’année au-dessus de 60 000 $, Bitcoin a pris un peu de mal au cours des trois derniers mois. Depuis la mi-juillet, cependant, la crypto est sortie de ses plus bas – en hausse de plus de 60% depuis le 19 juillet. Et au cours de la dernière année, Bitcoin a augmenté de 303%.

Il y a eu beaucoup de nouvelles tout autour de l’espace crypto qui a fait grimper Bitcoin tout au long de l’année. Et dernièrement, quelques gros titres se sont également avérés importants pour le prix du jeton.

Quels sont les derniers investisseurs de l’actualité Bitcoin à savoir ? Regardons de plus près.

Bitcoin News fait la une des journaux

Des règles plus strictes arrivent pour Bitcoin et autres crypto-monnaies. Voici ce qu’il faut savoir : Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a récemment « dénoncé le manque de transparence et de réglementation claire [in the crypto space], et a promis que la commission prendra des mesures pour protéger les investisseurs, ce qui est un élément clé de la mission de l’agence.

Le deuxième prêteur hypothécaire américain acceptera les paiements en bitcoins : United Wholesale Mortgage (NYSE :UWMC), qui est devenue publique en janvier via une fusion de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), “a annoncé cette semaine son intention d’accepter la crypto-monnaie pour les prêts immobiliers, une première apparente pour le secteur hypothécaire national”.

Les gestionnaires de fonds font la course pour lancer le premier ETF Bitcoin américain après le signal SEC : Une poignée de gestionnaires d’actifs se précipitent actuellement pour créer le premier fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin américain, notamment ProShares, Invesco et VanEck. En effet, plus tôt ce mois-ci, Gensler a déclaré qu’il “serait réceptif aux ETF qui négocieraient des contrats à terme sur bitcoins plutôt que sur la crypto-monnaie elle-même tant qu’ils suivraient des règles plus strictes généralement réservées aux fonds communs de placement”.

La dernière approbation de Cade Cunningham de Pistons pour le payer en Bitcoin : Le premier choix du repêchage de la NBA 2021 fait également l’actualité Bitcoin. Le contrat actuel de Cade Cunningham des Detroit Pistons avec l’équipe est de 10 millions de dollars. Cependant, il a également signé un accord d’approbation avec BlockFi – une société de services financiers qui s’occupe de crypto-monnaie – qui « paiera au jeune de 19 ans son bonus de signature d’approbation en Bitcoin dans le compte BlockFi ».

Bitcoin pour tout le monde : le maire du Missouri veut donner à chaque résident 1 000 $ en crypto-monnaie : Jayson Stewart, maire de Cool Valley, Missouri, a récemment déclaré qu’il « collecte des fonds pour donner à chacun des quelque 1 500 habitants de la ville un morceau de [Bitcoin]. ”

Le prix du Bitcoin était en hausse d’environ 6% vendredi matin.

