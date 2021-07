Bitcoin non affecté par la macro, est entraîné par des variables idiosyncratiques mais fait toujours face à un vent contraire majeur

Les actifs cryptographiques sont dans le rouge cette semaine.

Le prix du Bitcoin se maintient à environ 31 500 $ et, en tandem, l’Ether est tombé en dessous de 1 900 $. Les altcoins sont martelés, à l’exception de certains comme Axie Infinity, avec une capitalisation boursière totale désormais de 1,35 billion de dollars, en baisse de 48,5% par rapport au pic de la mi-mai. ETH -4,30 % Ethereum / USD ETHUSD 1 925,15 $

Pendant ce temps, le marché boursier maintient ses sommets historiques atteints cette semaine. Le dollar américain montre de la force autour de 92,55, l’or enregistrant des gains à 1 825 $.

La dernière évolution des prix sur le marché boursier intervient après les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur le fait que l’inflation reste élevée pendant un certain temps et assure que la réduction n’est pas encore imminente.

Alors que Bitcoin réagit parfois à des événements macro comme la dernière réunion du FOMC et les dernières données de l’IPC, qui ont montré l’inflation la plus élevée en 13 ans, il le fait en de rares occasions.

La principale crypto-monnaie reste un actif non corrélé, pour la plupart. Pour Bitcoin, le facteur dominant contribuant aux mesures de risque, essentiellement le pourcentage de volatilité dû à l’exposition aux facteurs, est «résiduel».

Cela signifie que la crypto-monnaie est principalement pilotée par des variables spécifiques au bitcoin (c’est-à-dire idiosyncratiques). Et pour Bitcoin, ces moteurs idiosyncratiques ont été des flux d’argent ces derniers temps.

“Les actions, les taux, l’inflation, l’or, le dollar, tout cela compte car tout est interconnecté, mais la plupart du temps, ils sont d’une importance secondaire en ce qui concerne le BTC”, a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger. « Pas besoin d’avoir une explication à chaque fois que le prix augmente ou baisse. »

Cette semaine, les données ont montré que le prix de la nourriture, de l’énergie, des voyages et principalement des voitures d’occasion a considérablement augmenté, le plus depuis 2008, ce qui est logique étant donné que les coûts de ces choses ont également fortement chuté lorsque les blocages ont été mis en œuvre l’année dernière.

Une augmentation significative des prix des articles de tous les jours rend les actifs cryptographiques plus attrayants car l’année dernière, par rapport à d’autres investissements, la cryptographie a fourni des rendements beaucoup plus élevés et plus d’argent à dépenser.

Nous avons remarqué que l’inflation inattendue a généralement conduit les prix du Bitcoin de 12 mois. Pour en savoir plus à ce sujet et sur d’autres, consultez nos dernières recherches sur le bitcoin et l’inflation, cliquez ici : https://t.co/JWXZuYvcJg pic.twitter.com/t2OwIaZr9F – James Butterfill (@jbutterfill) 15 juillet 2021

“En ce qui concerne l’inflation, la majeure partie est, en fait, transitoire”, a noté Kruger.

« L’inflation est un taux de changement. Les prix sont censés augmenter dans l’ensemble. Les hausses de prix ne sont en effet pas transitoires. L’inflation élevée est probablement due au ralentissement de la création de réserves des banques centrales, aux goulots d’étranglement du côté de l’offre sont temporaires, la population vieillit, l’épargne des ménages se traduira par moins de dollars à dépenser et les employeurs embaucheront moins qu’avant en raison des salaires limités pressions, a-t-il ajouté.

L’épargne des ménages continuera de baisser jusqu’à ce qu’elle revienne aux niveaux d’avant Covid. Cette tendance est un vent contraire majeur pour la crypto. pic.twitter.com/L2ealJJe8j – Alex Krüger (@krugermacro) 14 juillet 2021

Lors d’une conversation au coin du feu, l’économiste américain Ben Bernanke a déclaré que la banque centrale souhaitait voir une inflation modeste. Le taux d’inflation cible de la Fed est de 2 %.

Selon lui, la Fed réussira à le ramener à 2% pendant un certain temps avant de le ramener à 2,0% tout en notant que dans les années 1990, l’inflation était en moyenne de 3% sur toute cette décennie.

Une inflation persistante de 3 % produirait cependant cette fois-ci de l’anxiété car elle remettrait en cause la crédibilité, compte tenu de l’objectif de 2 %, selon lui.

Bernanke, qui a exercé deux mandats en tant que président de la Réserve fédérale de 2006 à 2014, estime que la réduction des achats actuels d’obligations de 120 milliards de dollars par mois sera un processus d’un an, 10 milliards de dollars par réunion, c’était la baisse en 2013. Une augmentation dans son rythme n’arrivera pas avant la fin du tapering, qui repousse en 2023.

