Bitcoin obtient un œil noir de carbone de Musk, mais Draper reste fidèle aux prévisions de prix

Tim Draper reste à 250000 $ en 2023

Nous avons récemment parlé avec Tim Draper, fondateur de Draper Associates, DFJ, Draper University, sans doute l’un des investisseurs les plus perspicaces et les plus prospères dans le domaine de la cryptographie et des technologies émergentes, et nous l’avons interrogé sur sa prédiction de décembre 2019 selon laquelle Bitcoin atteindrait 250000 $ en 2023.

Sur la base de sa prédiction et de sa ferme croyance en Bitcoin et du potentiel des singes de monnaie numérique décentralisés, nous lui avons demandé si 2021 lui donnait envie de dire “Je vous l’ai déjà dit”.

«Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirai pas que je vous l’ai dit jusqu’à ce que cela se produise », a déclaré Draper. “Mais je fais mes prédictions et je m’en tiens à elles.”

Nous avons demandé à Draper si, même à la lumière du récent crash, il s’attendait à ce que Bitcoin franchisse la barrière de 100000 $ en 2021 et Draper a simplement déclaré:

“Oui. Au-delà de ça.”

En 2014, Draper a remporté 50000 BTC lors de la vente aux enchères américaine Marshall et a investi dans plus de 50 sociétés de cryptographie avec des investissements tels que Coinbase, Ledger, Tezos et Bancor, entre autres. Il n’est pas un maximaliste Bitcoin, comme il l’a expliqué, alors nous lui avons demandé: «Et Dogecoin? Qu’est-ce qui le motive?

“Un chien? Les gens aiment ça. C’est mignon”, a déclaré Draper. “Et bien sûr, Elon Musk en a parlé.”

Tesla suspend les achats de BTC

Elon Musk a beaucoup parlé de Bitcoin et de Dogecoin en 2021. Après des mois à vanter les forces de Bitcoin, le 12 mai, Musk a tweeté une déclaration qui disait en partie: «Tesla a suspendu les achats de véhicules avec Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin … ”

Si Elon a eu un effet lifting sur Bitcoin avec son soutien, deux jours de critiques ont eu un effet néfaste, en baisse de 9,5% jeudi, selon Bloomberg.

Non content de simplement pleuvoir dans le défilé de plus d’un an de course de taureaux BTC, avec des corrections mineures, Musk soutient activement le jeton meme le plus connu au monde, Dogecoin, ailleurs.

Très surprise, beaucoup de crypto

Elon Musk a déjà exprimé son soutien à Doge, se méritant le surnom de “The Dogefather”, tweetant récemment: “Travailler avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur.”

Le soutien de Musk a porté Dogecoin de 0,43 $ à plus de 0,50 $, plus de la moitié de la barre de 1 $ que les partisans espèrent montrer la légitimité du jeton.

Les partisans de la pièce sur FinTok, la branche d’investissement cryptographique de TikTok, veulent bien sûr plus que de la légitimité, comme vous pouvez le voir dans le tweet épinglé sur @TikTokInvestors. Ils veulent amener ce chien au-delà de 1 $ et atteindre une vitesse d’évasion métaphorique.

L’impact environnemental du BTC

L’attention portée aux préoccupations environnementales s’est accrue jusqu’en 2021 et a atteint son paroxysme avec l’annonce de Musk et Tesla, portant le BTC à moins de 50000 dollars.

Cependant, certains leaders de l’industrie estiment que l’impact environnemental de Bitcoin fait l’objet d’une attention disproportionnée.

«Les utilisateurs doivent comprendre que le récit de l’utilisation de l’électricité peut être exagéré. Distinguer l’extraction de Bitcoin par son utilisation de l’électricité peut parfois sembler subjectif », Rob Chang, PDG, directeur et cofondateur de Gryphon Digital Mining, une exploitation minière de Bitcoin respectueuse de l’environnement qui prétend utiliser une énergie hydroélectrique 100% renouvelable.

Joseph Fiscella, développeur de blockchain et fondateur de Florincoin (Flo Network), maintenant connu sous le nom de PIN Network, a contesté l’idée que Bitcoin a l’impact polluant revendiqué par les opposants.

«L’extraction de Bitcoin ne dépend pas de l’emplacement. Bitcoin peut être extrait partout où de l’énergie peut être générée. Ce n’est pas le cas de presque tous les autres géants de la consommation d’énergie qui doivent être proches d’une grande population pour être utiles », a déclaré Fiscella.

Jag Sidhu, CTO Blockchain Foundry et développeur de Syscoin, a déclaré que la consommation d’énergie de Bitcoin devrait être mesurée en fonction de toute son utilisation directe et indirecte, mais a noté qu’à mesure qu’elle grandit, l’empreinte diminuera pour les utilisateurs individuels.

«Le montant absolu est directement proportionnel à la valorisation de l’écosystème Bitcoin, pas seulement à sa propre capitalisation boursière, mais à toute la valeur qui en dérive à travers la myriade de verticales en cours de construction où Bitcoin sécurise directement ou indirectement de la valeur par le biais de liquidations. Cependant, à mesure que l’industrie se développe, la densité d’énergie dépensée par transaction augmente également, minimisant ainsi l’empreinte individuelle par utilisateur », a déclaré Sidhu.

Sidhu pense que Bitcoin aura une capacité limitée à réduire la consommation d’énergie par utilisateur et peut atteindre une densité d’utilisateurs plus élevée et une énergie réduite par utilisateur grâce à l’extraction combinée sur les réseaux blockchain pris en charge.

«Si Bitcoin reste en tant que SoV, ce qu’il semble être, la densité n’augmentera que marginalement et donc la consommation d’énergie en proportion augmente… la valeur dérivée et la densité croît grâce à des réseaux fusionnés comme le réseau Syscoin… dont ils fournissent l’utilité que Bitcoin ne peut pas », a déclaré Sidhu.

Bien sûr, certains espèrent non seulement lutter contre l’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin, mais aussi créer une amélioration environnementale.

«Si les crédits de compensation carbone sont excellents, ils ne suffisent pas à eux seuls à expliquer l’impact des crypto-monnaies sur la planète. La compensation carbone doit être effectuée en conjonction avec l’adoption de solutions blockchain qui utilisent le moins d’énergie possible. La révolution financière devrait être un avantage net pour l’environnement, pas un net négatif », a déclaré W. Sean Ford, COO du réseau Algorand.

Luis Felipe Adaime, PDG de MOSS, une entreprise brésilienne qui a tokenisé des crédits carbone au profit de projets en Amazonie, estime que l’impact environnemental du Bitcoin est indéniable et doit être géré.

«La preuve de travail BTC est un processus très complexe qui consomme de l’énergie et génère des émissions élevées de GES, principalement en raison de la combustion de combustibles fossiles. L’ETH s’oriente vers une preuve de participation pour lutter contre les émissions du réseau Ethereum. Il y a des raisons de croire que la popularité croissante de la BTC conduira à une adoption plus rapide de l’énergie verte, mais en attendant, l’empreinte carbone de la plus grande crypto-monnaie du monde est indéniable », a déclaré Adaime.

En 2021, il semble clair que Bitcoin répond à la demande mondiale de monnaie numérique décentralisée. Tant qu’il y aura une utilisation et une demande, Bitcoin fera partie de notre réalité, mais cela ne doit pas être au détriment de l’environnement.

«Les projets de blockchain doivent comprendre que l’utilisation responsable de l’électricité renouvelable et la viabilité économique ne sont pas des idées qui s’excluent mutuellement. Il y a un récit selon lequel l’énergie renouvelable est une énergie plus chère. Ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré Chang.

Apparu à l’origine à Benzinga.

Image de couverture modifiée par ejaugsburg de Pixabay