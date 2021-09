in

Bitcoin obtient un statut juridique au Texas alors que les factures cryptographiques deviennent loi

Les crypto-monnaies sont officiellement reconnues au Texas après l’adoption de deux projets de loi visant à promouvoir l’industrie de la crypto et de la blockchain.

Crypto Bills est entré en vigueur le 1er septembre

Les deux projets de loi étiquetés HB 4474 et HB 1576 sont officiellement entrés en vigueur le 1er septembre après avoir été adoptés par les deux chambres de la législature de l’État en mai. Les projets de loi ont été promulgués par le gouverneur Greg Abbott en juin.

En mars, le projet de loi 4474, présenté par le représentant Tan Parker, vise à définir les crypto-monnaies dans le Uniform Commercial Code ou UCC de l’État.

Selon le président du Texas Blockchain Council, Lee Bratcher, le projet de loi 4474 définit les intérêts de sécurité pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies et permet aux investisseurs institutionnels de s’impliquer dans des investissements importants.

D’autre part, le projet de loi 1576 établit un groupe de travail sur la blockchain au Texas pour adopter le droit commercial en matière d’innovation blockchain et de réglementation des actifs numériques.

Avec les projets de loi maintenant en vigueur, il existe une clarté juridique dans l’État pour définir les crypto-monnaies. Les lois seraient accompagnées d’une série de directives pour les entreprises texanes qui souhaitent participer au secteur des crypto-monnaies.

Les banques à charte d’État du Texas ont déjà reçu le feu vert du Texas Department of Banking pour fournir des services de garde ou de garde de monnaies virtuelles.

La nature crypto-amicale du Texas n’est pas surprenante car le gouverneur Abbott est un partisan pro-crypto. Il aurait également encouragé les sociétés minières de crypto à opérer au Texas.

En raison de la répression chinoise du minage de crypto, le Texas abrite désormais des sociétés de minage de crypto comme BlockCap et Riot Blockchain. Les deux sociétés prévoient d’étendre leurs entreprises minières dans l’État en achetant de nouvelles installations et de nouveaux équipements.

Le Texas suit les traces du Wyoming

Le Texas devient le dernier État américain après le Wyoming et le Nebraska à reconnaître la blockchain et la crypto-monnaie avec ce développement.

Le Wyoming est devenu le premier État favorable à la cryptographie lorsqu’il a adopté sa loi sur les actifs numériques le 26 février 2019 et est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Depuis lors, le Wyoming a attiré de grandes entreprises, dont Ripple.

En septembre dernier, le Wyoming State Banking Board a autorisé Kraken à devenir sa première banque cryptographique. Kraken a obtenu la première charte d’institution de dépôt à vocation spéciale (SPDI) de l’État.

De même, le conseil bancaire a accordé une charte à Avanti Financial pour recevoir et conserver la crypto dans l’État plus tard la même année.

En mai de cette année, le Nebraska a également approuvé un projet de loi autorisant les banques de l’État à proposer des services de crypto-monnaie à leurs clients.

De plus en plus d’États sont prêts à emboîter le pas en déployant bientôt des lois sur la cryptographie. Environ 25 États envisagent déjà des lois relatives à la blockchain et/ou aux actifs numériques lors de leurs sessions législatives de 2021. C’est selon la Conférence nationale des législatures des États. Certains d’entre eux incluent la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Nevada, le Kentucky et d’autres.

