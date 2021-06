Bitcoin, or, actions et rendements sont battus alors que Bullard de la Fed parle de réduction

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin, or, actions et rendements sont battus alors que Bullard de la Fed parle de tapering

L’USD est clairement le gagnant, profitant d’un rallye au-dessus de 92,3, contre 89,5 à la fin du mois de mai grâce à la hausse des taux d’exécution de la Fed l’année prochaine.

Le prix du Bitcoin a chuté à environ 36 500 $ aujourd’hui après être passé au-dessus de 41 000 $ plus tôt dans la semaine. L’ETH a également baissé en tandem à 2 227 $, tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est désormais inférieure à 1,6 billion de dollars.

Cependant, le marché de la crypto n’est pas le seul à ressentir les malheurs ; le marché boursier connaît également sa pire semaine depuis janvier.

Le S&P 500 est tombé à 4 177 $ et le Nasdaq, à forte technicité, est à 14 066. L’or s’est effondré à un peu moins de 1 770 $ l’once, en baisse de 7,7 % ce mois-ci.

L’indice du dollar américain, quant à lui, est clairement le gagnant, profitant d’un rallye au-dessus de 92,3, contre 89,5 à la fin du mois de mai. Tout cela est dû au fait que la Fed commence maintenant à parler de réduction plus tôt que prévu.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont également chuté à 1,467%. Alors que les rendements ont temporairement baissé après la décision de la Fed de relever les taux d’intérêt cette semaine, Michael Schumacher de Well Fargo Securities s’attend à ce qu’ils finissent l’année à 2,20 %.

« Cela correspond vraiment à ce sur quoi les gens du marché se concentrent : combien de temps cette pointe d’inflation va-t-elle durer ? Est-ce transitoire ? Est-ce transitoire ? Je ne sais pas. Mais c’est troublant, c’est assez clair.

Qu’est-ce qui vient?

Après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait tenté d’apaiser les inquiétudes lors de la conférence de presse après la réunion du FOMC, affirmant que la banque centrale ne faisait que “parler de parler” de réduction, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré vendredi que Powell avait officiellement ouvert le discussion effilée et “il y a des discussions plus approfondies à suivre”.

En ce qui concerne toute action imminente, “la Fed doit être prête à procéder à des ajustements si nécessaire”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il prévoyait une première augmentation des taux d’intérêt fin 2022. Les perspectives du FOMC prévoyaient jusqu’à deux hausses en 2023.

« On s’attend à une bonne année, une bonne réouverture. Mais c’est une année plus importante que ce à quoi nous nous attendions, plus d’inflation que ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré.

Alors que l’économie connaît une croissance rapide, le comité augmentant ses perspectives de croissance du PIB à 7% contre 6,5%, cela entraîne également une inflation plus rapide que prévu; il a ajouté: “Vous pourriez même voir des risques à la hausse” aux pressions sur les prix.

Bullard prévoit que l’inflation atteindra 3% cette année et de là, se dirigera vers l’objectif de 2% de la Fed.

Cependant, la Fed poursuit ses achats d’actifs mensuels de 120 milliards de dollars, et cela ne diminuera pas encore car Bullard a déclaré qu’il pensait qu’il faudrait plusieurs mois de discussion avant que la banque centrale ne décide comment commencer à réduire ce rythme.

«Ce sont des choses loin dans le futur dans un environnement où nous avons beaucoup de volatilité, il n’est donc pas du tout clair que tout cela se déroulera comme tout le monde en parle. Nous allons donc devoir aller de réunion en réunion pour voir ce qui se passe. »

Bitcoin/USD BTCUSD

36 457,0010 – 2 052,53 $ – 5,63 %

Volume 36,21 bVariation -2 052,53 $Ouverture36 457,0010$Circulation 18,74 mCapitalisation boursière 683,13 b

