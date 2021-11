Bitcoin Or

Bitcoin Gold (BTG) a été créé lorsque la blockchain Bitcoin Gold s’est séparée de Bitcoin en octobre 2017 dans le but de réformer le processus d’extraction qui sécurise le réseau. La communauté à l’origine du projet espérait réduire le rôle des grands mineurs exploitant des équipements spécialisés à forte intensité de capital en modifiant l’algorithme sous-jacent, en donnant aux petites opérations une chance de participer.

Prix ​​BTG

Le prix du BTG a atteint un niveau record de 456,25 $ en décembre 2017, peu de temps après le lancement de la crypto-monnaie, selon les données de CoinGecko. Après la baisse de l’intérêt initial, le prix de BTG a fléchi, oscillant entre 10 $ et 30 $ de 2018 à 2020. En mars 2020, le prix avait perdu 99% de sa valeur, tombant à un plus bas historique de 4,25 $.

En raison de la façon dont Bitcoin Gold s’est séparé de Bitcoin, dans un changement radical connu sous le nom de hard fork, tous ceux qui possédaient du bitcoin à l’époque recevaient BTG. Cela signifiait que l’offre de bitcoin gold était la même que celle de bitcoin, et les deux ont un plafond d’approvisionnement de 21 millions de pièces.

L’équipe Bitcoin Gold a créé la blockchain en privé. Ils ont extrait environ un demi pour cent du total des blocs, se donnant des récompenses de bloc pour alimenter le développement.

Comment fonctionne Bitcoin Gold

Des groupes de soi-disant mineurs sécurisent Bitcoin et de nombreux autres réseaux de crypto-monnaie, en veillant à ce que personne ne puisse doubler ses pièces ou créer des pièces à partir de rien. Un problème pour les crypto-monnaies est la centralisation du pouvoir de minage entre les mains de quelques-uns, ce qui donne potentiellement aux mineurs le pouvoir d’attaquer le réseau.

Bitcoin Gold a tenté de résoudre ce problème en remplaçant l’algorithme d’extraction de Bitcoin, SHA-256, par EquiHash. Les développeurs de Bitcoin Gold voulaient réduire l’avantage des grands détenteurs de capital et de technologies spécialisées appelées circuits intégrés spécifiques à l’application, ou ASIC, au profit de mineurs plus petits et d’une technologie commune appelée unités de traitement graphique, ou GPU.

Pourtant, l’exploitation minière sur Bitcoin Gold est toujours très centralisée – plus, en fait, que Bitcoin. Selon le fournisseur de données MiningPoolStats, un pool de minage contrôle plus de 50 % du hashrate. De plus, comme Bitcoin Gold est plus petit que les autres réseaux de crypto-monnaie, il n’est pas aussi sécurisé et a fait l’objet de plusieurs attaques réussies.

Événements clés et gestion

Le projet a commencé avec six cofondateurs, dont le développeur principal pseudonyme H4x3rotab en 2017. Bitcoin Gold s’est séparé de Bitcoin au bloc 491 407 le 24 octobre à la suite d’un lancement cahoteux, où certains utilisateurs ont eu du mal à synchroniser leurs ordinateurs avec le réseau.

Sept mois après son lancement, la blockchain a fait l’objet d’une attaque à 51% à peu près au même moment où plusieurs autres crypto-monnaies, dont Verge et Monacoin, ont été piratées.

En 2020, Bitcoin Gold a été touché par une autre série d’attaques, exécutées par un mineur qui a loué de l’énergie de hachage au marché minier NiceHash, selon les développeurs du projet. L’attaquant s’est enfui avec 87 000 $ de BTG.

Selon la feuille de route du projet, l’équipe de développement prévoit d’ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités techniques, notamment l’ajout de la prise en charge du Lightning Network, une deuxième couche de la blockchain qui améliore la vitesse et l’évolutivité des transactions.