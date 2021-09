Actualités Bitcoin

Bitcoin.org restauré après avoir été « temporairement désactivé » en raison d’une arnaque, près de 18 000 $ en BTC envoyés

AnTy23 septembre 2021

Le site Web de Bitcoin.org a été victime d’une escroquerie et est devenu sombre tôt jeudi.

“Ce site n’est pas accessible”, peut-on lire dans le message sur le site.

La communauté crypto a sonné la cloche de cette arnaque et a notifié le registraire de noms de domaine Namecheap, qui avait « temporairement désactivé le domaine ».

Cobra, une entité ou une personne pseudonyme qui a été l’opérateur du site, a déclaré que le site avait en effet été compromis et pourrait rester indisponible pendant quelques jours alors qu’ils examinaient comment le pirate avait installé le modal d’escroquerie dessus.

“Bitcoin.org n’a jamais été piraté. Et puis nous passons à Cloudflare, et deux mois plus tard, nous nous faisons pirater », a déclaré Cobra dans un tweet maintenant supprimé.

Ils ont en outre déclaré que le serveur réel n’avait pas non plus reçu de trafic pendant le piratage, tout en notant qu’aucun de leurs comptes ne semblait compromis. “Le serveur va bien aussi”, ont-ils déclaré, ajoutant: “Les attaquants semblent simplement avoir exploité une faille dans le DNS.”

Lancé en 2008, Bitcoin.org est le plus ancien site de ressources éducatives concernant la principale crypto-monnaie.

Jeudi, l’écran de la page d’accueil du site Web invitait les visiteurs à envoyer de l’argent dans des portefeuilles Bitcoin pour les faire doubler. Ce double programme d’argent était la Fondation Bitcoin “redonner à la communauté”, a déclaré le message.

Selon le message, qui contenait un code QR pour un portefeuille et son adresse, les 10 000 premiers utilisateurs à envoyer du BTC verraient leurs fonds doublés.

Certaines personnes peuvent avoir été victimes de l’arnaque sans aucun moyen de contourner le message car d’autres fonctionnalités étaient limitées à l’époque.

Les adresses frauduleuses ont reçu 0,4057 BTC d’une valeur de 17 910 $ à partir de 9 transactions, au moment de la rédaction, selon l’explorateur de blockchain Bitcoin Blockchain.com. Comme la plupart de ces escroqueries de type « doublez votre crypto », le pirate informatique a peut-être d’abord jeté BTC dans le portefeuille pour amener les gens à commencer à envoyer leur BTC.

Début juillet, le site a également été touché par une attaque massive par déni de service (DDoS), quelques jours seulement après que les tribunaux britanniques ont ordonné au site de cesser d’héberger le livre blanc Bitcoin pour violation du droit d’auteur.

Pour l’instant, le site Web est de nouveau opérationnel, mais rien n’indique qu’ils ont compris qui ou exactement comment le pirate a pris le contrôle du site Web.

