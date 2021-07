Actualités Bitcoin

Bitcoin.org de retour en ligne après une “attaque DDoS absolument massive” et une demande de rançon de 0,5 BTC

Bitcoin.org, un site Web original de Bitcoin, a été frappé par une « attaque écrasante » et une demande de rançon.

Lundi, Cøbra, un opérateur pseudonyme du site Web, a tweeté que le site Web avait été touché par un déni de service distribué (DDoS), à la suite duquel l’attaquant a exigé 0,5 BTC, d’une valeur d’environ 17 000 $ au prix actuel de 34 000 $ par Bitcoin.

“Bitcoin.org est touché par une attaque DDoS absolument massive et une demande de rançon pour envoyer Bitcoin ou ils continueront.” « Je ne pense pas avoir été aussi offensé depuis un moment. Une racaille ingrate.

Le site Web qui a été enregistré pour la première fois en 2008 et qui est une ressource éducative est actuellement en ligne.

Ailleurs, le groupe de ransomware REvil a demandé une rançon de 70 millions de dollars en BTC pour un outil de décryptage à la suite de l’attaque contre l’éditeur de logiciels Kaseya.

« Nous savons qu’il y a des milliers de victimes ici. le mal [has] ressources limitées pour gérer les négociations et traiter les clés », a déclaré le chercheur Allan Liska de la société de cybersécurité Recorded Future, qualifiant cela de plus grande attaque de chaîne d’approvisionnement d’un État non-nation et peut-être de deuxième plus grande attaque de ransomware.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.