Bitcoin.org piraté par des escrocs pendant quelques minutes. Quelqu’un leur a envoyé 0,4 BTC

Les pirates ont repris le site Web Bitcoin.org et ont affiché l’arnaque classique du double de votre argent pendant quelques minutes aujourd’hui. Apparemment, c’était un hack DNS. Heureusement, la communauté Bitcoin a pris note et a alerté Cobra, le pseudonyme du propriétaire du site Web, ainsi que la société qui hébergeait le domaine. Quelques minutes plus tard, Bitcoin.org était en panne. Malheureusement, une personne crédule a été plus rapide qu’eux et a envoyé 0,4 BTC à l’adresse de l’escroc… ou l’a-t-il fait ?

Quelqu’un a envoyé la moitié d’un bitcoin🤦‍♂️ pic.twitter.com/pnyJIHJZIN – Harrison Bergeron (@coinableS) 23 septembre 2021

La transaction existe, mais il y a une rumeur selon laquelle il pourrait s’agir des escrocs eux-mêmes, essayant de donner à l’opération une apparence digne de confiance. Tout comme un musicien ambulant qui met un peu de monnaie dans son chapeau pour encourager les autres à contribuer. Cependant, ce n’est qu’une rumeur. Quelqu’un a peut-être été victime d’une arnaque.

Dans tous les cas, tout le monde devrait remercier Matt Corallo, un contributeur de Bitcoin Core qui a pris sur lui de contacter les bureaux d’enregistrement de noms de domaine et a réussi à les convaincre de fermer temporairement le site avant qu’une catastrophe ne se produise.

Namecheap à la rescousse, merci à tous https://t.co/HfmQVvUDt9 – Matt Corallo (@TheBlueMatt) 23 septembre 2021

Que pense le propriétaire de Bitcoin.org de tout cela ?

Lorsque Cobra a annoncé le piratage de Bitcoin.org, il ou elle a déclaré : « En train d’examiner comment les pirates informatiques ont installé le modal d’escroquerie sur le site. » Jusqu’à présent, il n’y a aucune information à ce sujet. Cobra a également déclaré que Bitcoin.org “Peut être en panne pendant quelques jours”, mais heureusement, ce n’était pas nécessaire.

https://t.co/OsFgRFRRZb a été compromis. Nous cherchons actuellement à savoir comment les pirates informatiques ont mis en place le modal d’escroquerie sur le site. Peut être en panne pendant quelques jours. – Cøbra (@CobraBitcoin) 23 septembre 2021

Plus tôt dans la journée, Cobra a contacté via Twitter leur nouvelle société d’hébergement Cloudflare et leur a dit que le site Web n’avait jamais été piraté, et maintenant qu’il a déménagé sur leurs serveurs, cela s’est produit. La société a répondu et, finalement, le tweet d’origine a disparu.



Tableau des prix BTC du 23/09/2021 sur Bittrex | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Cela a-t-il quelque chose à voir avec Craig Wright alias Faketoshi Nakamoto ?

Il y a quelques mois, Cobra et Bitcoin.org ont fait l’actualité mondiale. Craig Wright, entrepreneur australien et artiste cosplay de Satoshi Nakamoto, a demandé à un tribunal britannique d’ordonner au site Web de supprimer le livre blanc Bitcoin de ses serveurs. À l’époque, Yahoo! finances informées :

« Cobra, le créateur pseudonyme du site Web Bitcoin.org, a reçu l’ordre de la Haute Cour de Londres de cesser d’héberger sa copie du livre blanc Bitcoin. Citant la violation du droit d’auteur évoquée par le scientifique en chef de nChain Craig Wright, le juge n’avait d’autre choix que de prononcer un jugement par défaut parce que Cobra a choisi de ne pas comparaître.

https://t.co/yc0aKbZcer est piraté par une arnaque. pic.twitter.com/2qmRMS2lJh – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 23 septembre 2021

Le hack a-t-il quelque chose à voir avec Craig Wright ? Il n’y a pas un seul indice pour l’indiquer, mais les rumeurs volent. Il est le seul incité à attaquer Bitcoin.org, disent-ils. Cependant, 0,4 BTC est une très bonne incitation. Peut-être que les escrocs étaient simplement intéressés par l’escroquerie.

En tout cas, pour boucler toutes les boucles, Yahoo cite Cobra expliquant pourquoi il a choisi de ne pas comparaître devant le tribunal :

« Malheureusement, les règles du tribunal m’ont permis d’être poursuivi sous un pseudonyme, cependant, je ne pouvais pas me défendre sous un pseudonyme. J’ai donc été mis dans une situation impossible de perdre ma vie privée ou de perdre l’affaire dans un jugement par défaut. »

Donc, pour résumer, Bitcoin.org est de retour et personne ne vous a arnaqué. Tout est bien qui finit bien.

Image en vedette : Capture d’écran du site Web piraté | Graphiques par TradingView