Bitcoin passe à la pleine acceptation et au-delà de la phase d’adoption précoce

Bitcoin (CCC :BTC-USD) s’est remis de son récent creux de 29 807,35 $ le 19 juillet. Je me doutais que ce serait le cas dans mon dernier article du 23 juin, lorsque j’ai soutenu que la chose à contre-courant était d’acheter du Bitcoin. Je pense toujours que c’est le cas et en fait, je pense que Bitcoin sera considérablement plus élevé au cours de la prochaine année.

Source : Shutterstock

Depuis son récent creux du 19 juillet, le prix du jeton BTC a augmenté de 48,1% à 44 170 $ au 12 août – et a grimpé. Il s’agit d’un énorme rebond qui fait grimper la crypto-monnaie de plus de 50,3 % par rapport au 31 décembre, lorsqu’elle a clôturé à 29 374 $.

En d’autres termes, la majeure partie du gain de cette année s’est produite jusqu’à présent au cours des trois dernières semaines. Que s’est-il donc passé ?

Où en sont les choses avec Bitcoin maintenant

Le bitcoin a augmenté ces derniers temps après que les transactions de «vente en mai» ont considérablement réduit tous les cryptos. Je soupçonne que le fort intérêt institutionnel pour Bitcoin ainsi que sa popularité croissante parmi les trésoriers d’entreprise et les directeurs financiers pourraient être une autre cause de ses gains.

Et, bien sûr, cela pourrait également faire partie d’un cycle normal de “distribution” où les mains faibles se sont vendues au sommet et maintenant des détenteurs à long terme plus forts, plus convaincus et condamnés achètent l’actif numérique.

Dernièrement, selon Barron’s, on craignait que le Congrès ne commence à taxer non seulement les bourses, mais également les développeurs de logiciels et les sociétés d’extraction d’actifs numériques. Je pense que cette question devra être clarifiée, sinon certains mineurs pourraient partir à l’étranger plutôt que de rester aux États-Unis.

Néanmoins, gardons à l’esprit que le public investisseur est devenu plus à l’aise avec Bitcoin. Et ce malgré la dernière baisse de son prix. Le fait est que Bitcoin est passé de son sommet le 12 avril de 63 503 $ au creux de 29 807 $ le 19 juillet. Cela représente une baisse de 33 696 $.

Cependant, maintenant que Bitcoin a rebondi, il n’a baissé que de 19 333 $ depuis sa chute par rapport au sommet, soit seulement 30 %, soit un peu plus de la moitié de la baisse totale. Mais plus important encore pour la plupart des investisseurs, la perte cumulée au creux de l’année n’était pas si grave. Étant donné que BTC était à 29 374 $ à la fin de 2020 et que le point bas était à 29 807 $, il n’a pas perdu d’argent en 2021. C’est la raison pour laquelle Bitcoin est maintenant considéré comme moins volatil, malgré l’énorme baisse par rapport à son pic.

Que faire avec BTC maintenant

Certains pensent maintenant que les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier ne sont plus dans la première période d’acceptation et d’adoption. Selon un article récent de Cointelegraph, le PDG de Bittrex Global, une plate-forme de négociation d’actifs numériques blockchain, estime que “Crypto n’est plus dans la phase d’adoption précoce”. L’article donne des exemples d’endroits où Bitcoin est accepté par les grandes entreprises du monde entier, y compris au Salvador, où il peut être utilisé comme moyen de paiement.

Les investisseurs devraient maintenant envisager de prendre une petite participation dans Bitcoin ou Ethereum (CCC :ETH-USD), les deux plus gros cryptos. Presque toutes les grandes sociétés de courtage vous permettent d’acheter ces jetons numériques. Certains permettent même d’acheter des cryptos sur marge. Vous pouvez aussi les acheter directement et simplement sur Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et Binance États-Unis, qui propose une sélection beaucoup plus large de cryptos.

Pour une raison inconnue, la SEC n’autorise toujours aucun fonds négocié en bourse de crypto-monnaie. Je ne suis pas un grand fan des ETF, mais dans ce cas, je pense que cela aurait une fonction vraiment précieuse. Ils permettront aux investisseurs de s’exposer à un certain nombre de cryptos, y compris Bitcoin, pour les investisseurs.

En bref, attendez-vous à voir Bitcoin récupérer cette année et fournir un bon retour au cours de l’année prochaine. Il gagnera en popularité et en acceptation sur le marché au fur et à mesure de sa reprise.

À la date de publication, Mark R. Hake détient une position longue sur Bitcoin et Ethereum mais ne détenait aucun autre titre mentionné dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Total Yield Value Guide que vous pouvez consulter ici.