Bitcoin passe en dessous de 60 000 $ après une augmentation record; Ethereum, d’autres altcoins voient également une baisse à deux chiffres

La baisse est survenue sept jours seulement après que Bitcoin a atteint un prix record de 68 622 $ le 10 novembre. (Image: Pixabay)

Le bitcoin et toutes les autres principales crypto-monnaies ont enregistré une forte baisse mardi après avoir atteint des sommets records au cours des dernières semaines. Alors que Bitcoin est tombé sous la barre des 60 000 $, avec une baisse de plus de 11% en sept jours, Ethereum a baissé de 11,38% à 4 176 $, contre 4 808 $ le 12 novembre, selon les données de CoinMarketCap. Tous les autres meilleurs altcoins, y compris Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Polkadot, Dogecoin et Shiba Inu, ont enregistré une baisse à deux chiffres au cours des sept derniers jours et 24 heures, à l’exception des USD Coin et Tether. Bitcoin se négociait à 59 408 $, le prix le plus bas depuis le 28 octobre, au moment du dépôt de ce rapport. La baisse est survenue sept jours seulement après que Bitcoin a atteint un prix record de 68 622 $ le 10 novembre.

« L’analyse des prix de Bitcoin révèle que les volumes échangés ont continuellement baissé au cours du mois dernier. Cependant, avec l’afflux important d’argent de quelques grands acteurs, BTC a continué à augmenter. Lorsque les volumes négociés sont faibles, quelques grands acteurs peuvent déplacer le marché dans la direction qu’ils préfèrent. Et lorsque les ours prennent le dessus, les acteurs de la vente au détail se précipitent pour se couvrir, ce qui fait encore baisser le marché. C’est exactement ce que nous avons observé au cours des dernières 24 heures », a déclaré à Financial Express Online Edul Patel, PDG et co-fondateur de Mudrex.

Selon les analystes, la baisse est due aux nouvelles exigences de déclaration fiscale aux États-Unis pour les monnaies numériques qui font partie du projet de loi sur les infrastructures de 550 milliards de dollars qui a été signé lundi par le président Joe Biden, selon un rapport de Bloomberg. « Nous avons vu le projet de loi sur les infrastructures américain être signé, ce qui a déclenché une vente massive de commerçants préoccupés par la réglementation et la fiscalité », a déclaré le rapport citant Hayden Hughes, PDG d’Alpha Impact, une plate-forme de commerce social.

« La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est actuellement d’environ 2 600 milliards de dollars et la capitalisation boursière de Bitcoin est de 1,12 billion de dollars, ce qui fait que sa domination du marché s’élève à environ 43,5%. L’ensemble du marché des crypto-monnaies réagit et imite le mouvement en BTC. Au cours du mois dernier, le marché s’est déplacé linéairement à la hausse. Avec cette correction du BTC, l’ensemble du marché a naturellement réagi alors que les investisseurs se sont précipités pour se couvrir », a ajouté Patel.

D’autre part, la baisse était probablement due à la position de la Chine sur l’utilisation de la cryptographie et l’exploitation minière dans le pays. Mardi, Meng Wei, porte-parole de la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme, a déclaré lors d’une conférence de presse que la commission renforcerait la réglementation sur l’extraction de monnaie virtuelle, selon le China Daily. L’accent principal serait mis sur l’exploitation minière industrielle et centralisée, les entités publiques qui exploitent la monnaie virtuelle et l’extraction de bitcoins. Mei a ajouté que l’imposition de prix de l’électricité punitifs serait envisagée pour ceux qui bénéficient des prix de l’électricité des ménages qui impliquent des activités d’extraction de monnaie virtuelle.

