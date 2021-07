Bitcoin perd sa domination du marché dans la base d’utilisateurs au profit des altcoins alors même que les utilisateurs mondiaux de crypto-monnaies atteignent 221 millions

Le nombre d’utilisateurs mondiaux de crypto a doublé en seulement quatre mois, passant de 100 millions à 200 millions. Image : .

La domination de Bitcoin en tant que plus grande crypto-monnaie en termes de nombre de détenteurs est probablement menacée, grâce aux nouveaux altcoins. La part de marché des propriétaires de Bitcoin dans les propriétaires mondiaux de crypto est passée de 67% en janvier 2021 à 51% en juin 2021, grâce à différents nouveaux altcoins qui sont passés de 20% à 38% au cours de ladite période, selon un rapport de la plateforme de paiement et de crypto-monnaie Crypto.com basée à Hong Kong. La base d’utilisateurs de Bitcoin en février et mars s’élevait à 65% et 63% en avril avant de chuter à 53% en mai de cette année. Les altcoins ont également mangé la part de marché d’Ethereum qui est passée de 13% en janvier à 10% en juin.

« Lors de la vérification de la composition des propriétaires de crypto, nous avons constaté que Bitcoin et Ethereum perdaient leurs parts de marché. De nouveaux challengers comme les protocoles Proof-of-Stake et les jetons meme ont montré un grand potentiel en mai, en particulier après que l’exploitation minière de Bitcoin a fait l’objet d’un examen plus approfondi », note le rapport intitulé Mesurer les utilisateurs mondiaux de crypto : une étude pour mesurer la taille du marché à l’aide de métriques en chaîne. L’adoption de l’Altcoin, en particulier en mai, a entraîné une augmentation massive du nombre d’utilisateurs de crypto, de 143 millions fin avril à 221 millions en juin, probablement en raison de l’afflux de nouveaux utilisateurs friands de pièces telles que Shiba Token et Dogecoin, etc. .

Cependant, le nombre d’utilisateurs mondiaux de crypto a doublé en seulement quatre mois, passant de 100 millions à 200 millions contre neuf mois pour que la base d’utilisateurs passe de 65 millions en mai de l’année dernière à plus de 66 millions à la fin de celle-ci. mois à 100 millions. En mai 2021, les utilisateurs de crypto avaient dépassé les 200 millions et atteint 221 millions en juin 2021. Selon le rapport, janvier, février et avril ont été des mois exceptionnellement forts avec un taux de croissance de 15,7%, 18,1% et 10,1%. cent respectivement, grâce aux performances exceptionnelles de Bitcoin. Cependant, le mois de mai a également été extraordinaire avec 43,1%, compte tenu de la chute des prix de Bitcoin et d’Ethereum, tandis que les altcoins ont mieux fonctionné à la suite des critiques d’Elon Musk concernant l’exploitation minière de Bitcoin et son impact environnemental. En juin, la croissance était de 8,9 %.

La seconde moitié de 2020 a vu l’adoption accélérée des cryptos en raison de plusieurs événements tels que la montée soudaine de DeFi en août, PayPal introduisant des achats de crypto aux utilisateurs américains en novembre et l’adoption institutionnelle en décembre de sociétés telles que Greyscale et MicroStrategy, le rapport ajoutée. L’adoption de la crypto s’est poursuivie en 2021 avec de grandes entreprises telles que Tesla, Mastercard et d’autres s’orientant vers l’adoption des monnaies numériques. Autre développement important, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale.

