Bitcoin peut atteindre 400000 dollars en 2021 en tant qu ‘«  actif hors réserve à risque’ ‘- Bloomberg

Le Bitcoin (BTC) est toujours critiqué pour être trop volatil, mais un analyste de Bloomberg estime qu’il devient à l’inverse un choix «sans risque» pour les investisseurs.

Dans un tweet du 25 mars, Mike McGlone, stratège principal des produits de base chez Bloomberg Intelligence, a déclaré que cette année avait marqué un tournant décisif pour la plus grande crypto-monnaie.

400 000 $ BTC « rimeraient » avec l’histoire

McGlone a téléchargé un graphique du prix moyen BTC / USD et du Bitcoin Liquid Index, un indicateur de prix spécialement créé pour un usage institutionnel.

« Bien en passe de devenir un actif de réserve numérique mondial, un saut de maturation en 2021 pourrait faire de Bitcoin un actif sans risque, à notre avis », a-t-il écrit.

Un pic de prix potentiel cette année, avec le comportement précédent comme contexte, pourrait atteindre 400 000 $ par pièce, indique le graphique. Cela éclipse d’autres estimations, comme celle du stock-flux, qui prévoit une moyenne de 288000 dollars d’ici 2024.

Tableau des indices de prix BTC / USD. Source: Mike McGlone / Twitter / Bloomberg Intelligence

Bien que McGlone n’ait pas fourni de détails exacts sur les facteurs qui sous-tendent le point de vue de Bloomberg, l’idée de réduire Bitcoin, plutôt que d’augmenter le risque de portefeuille, est le point de discussion de l’année parmi les entreprises. De nouveaux rapports sur les allocations de trésorerie à la BTC apparaissent fréquemment, avec un appétit insensible à l’action des prix.

«Ma mission en ce moment est de fixer les bilans du monde», a déclaré Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, l’un des plus grands investisseurs en trésorerie Bitcoin, dans une interview accordée à TIME cette semaine.

Saylor a lancé une tendance parmi les entreprises publiques l’été dernier, qui a vu plus de 52 milliards de dollars convertis en BTC sur la base des coûts, d’une valeur maintenant de plus de 73 milliards de dollars, selon la ressource de surveillance Bitcoin Treasuries.

Quel risque?

Avant que Morgan Stanley ne devienne la première grande banque à ouvrir l’accès aux fonds Bitcoin pour les investisseurs fortunés la semaine prochaine, cependant, les opposants continuent de colporter des arguments familiers contre l’exposition.

« Morgan Stanley limitant l’accès crypto à 2,5% des comptes individuels fortunés, qui ont plus de 2 millions de dollars d’actifs et sont actifs depuis plus de six mois, montre que la banque se rend compte que Bitcoin est très risqué et veut limiter la responsabilité juridique des investisseurs qui perdre de l’argent », a récemment affirmé Peter Schiff.

Pendant ce temps, le président de la Fed, Jerome Powell, a comparé Bitcoin à un «substitut» de l’or, au mécontentement de Schiff, mais a ajouté qu’il ne présentait pas de risque pour le dollar ou pour la stabilité financière.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les rendements moyens du BTC / USD ont dépassé 200% chaque année depuis la création de la crypto-monnaie.