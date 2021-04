Bitcoin peut atteindre 92000 $ en avril et ne correspond toujours pas aux pics du RSI haussier: analyste

Bitcoin (BTC) peut grimper à 92 000 $ au cours des deux prochaines semaines et toujours «seulement» égaler ses performances passées, selon de nouvelles données.

Dans un tweet mercredi, PlanB, l’analyste à l’origine de la famille de modèles de prix Bitcoin stock-à-flux, a noté que malgré les gains de cette semaine, le BTC / USD avait encore beaucoup d’énergie.

PlanB s’est concentré sur l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin, une mesure classique utilisée pour tracer la progression des prix en particulier.

RSI peut donner un aperçu utile pour savoir si Bitcoin est suracheté à un certain moment de sa course haussière, tandis que le contraire – survendu – est également vrai.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, PlanB a mis en évidence les indices de la métrique pour les hodlers tout au long de l’année écoulée, y compris pendant le creux du marché baissier du printemps et en août, lorsque le sentiment se préparait pour la course haussière qui se poursuit jusqu’à ce jour.

Actuellement, le RSI mesure 92/100. C’est près du haut de sa gamme, mais au moins trois points au-dessus du sommet des courses haussières de Bitcoin en 2013 et 2017 – pour les égaler, il faut beaucoup plus d’avantages.

“Bitcoin semble fort à RSI 92. Toujours pas au-dessus de RSI 95 comme les marchés haussiers de 2017, 2013 et 2011”, a résumé PlanB.

«J’ai calculé le prix BTC nécessaire pour RSI 95 à la clôture d’avril: 92 000 $. Voyons ce que va faire l’introduction en bourse de Coinbase aujourd’hui. »

BTC / USD RSI par rapport à la position dans un cycle de réduction de moitié de 4 ans. Source: PlanB / Twitter

Que contient une liste publique?

Pour ceux qui considèrent que 92000 $ sont trop optimistes, PlanB n’est pas le seul à prédire plus, pas moins, de mouvements verticaux de Bitcoin à l’avenir. Cette semaine, le dernier graphique montrant les performances de BTC en 2021 par rapport à 2013 et 2017 a également révélé que Bitcoin se comporte en fait «modestement» et n’augmente pas trop rapidement.

PlanB, quant à lui, a évoqué un événement majeur pour l’échange Coinbase prévu mercredi: ses débuts sur le Nasdaq.

Malgré les craintes qu’une vente puisse en résulter – comportement typique d’un mouvement connexe, offre publique initiale – la cotation directe de Coinbase est saluée comme un moment décisif pour la crypto-monnaie.

En tant que tel, avec son nouveau statut, Coinbase pourrait inaugurer une nouvelle ère similaire pour Bitcoin et altcoins, avec une action des prix potentiellement préfigurant ce qui est à venir.

Capitalisation boursière Coinbase vs banques mondiales. Source: Elliptique

Avec sa valorisation initiale d’environ 149 milliards de dollars, Coinbase deviendra effectivement la neuvième plus grande «banque» au monde en termes de capitalisation boursière, ont montré des chiffres circulant en ligne mercredi.