Bitcoin peut être le changement que vous attendiez Crypto new media

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyODI0Mzg4MDE2NDgxNjMy/img_6061.png

Bitcoin offre un moyen pour nous d’arrêter d’apparaître comme si nous voulions réparer les choses, au lieu de faire de vrais changements.

Nous vivons dans un monde semblant avec des idéaux semblants, de l’argent semblant et un langage semblant. Un monde de solutions rapides et d’argent rapide, où la route du succès ne nécessite plus de travail acharné, il suffit de couvrir les défauts qui émergent. Si quelque chose ne semble pas aussi parfait que les films ou la vie de votre voisin, nous prenons des médicaments, nous blanchissons à la chaux, nous nous habillons avec des vêtements de fantaisie et des façades décorées jusqu’à ce que nous nous convainquions nous-mêmes et tout le monde que l’intérieur n’est pas corrompu et défaillant, mais respectable et prospère.

Jetez votre argent qui se dégonfle contre le mur de la crypto-monnaie et vous gagnerez peut-être de l’or. Prenez vos conseils d’investissement dans une vidéo Tik-Tok, achetez des options GameStop sur un coup de tête et priez pour un miracle. Lorsqu’il échoue, se plaindre des injustices du capitalisme au lieu de localiser le problème sous-jacent : une forte préférence temporelle et l’incapacité d’assumer la responsabilité de ses choix de vie.

Nous nous appuyons sur de la fausse énergie, avec des panneaux solaires sur le toit et des éoliennes dans le désert, les plaines et les bords des océans, puis nous sommes surpris lorsque des pannes de courant surviennent et que les factures d’électricité grimpent en flèche. Le gouvernement et les têtes pensantes de l’environnement ont dit qu’ils étaient propres et ont jeté des subventions sur votre chemin, alors naturellement, ils doivent être bons.

S’il y a un virus anormal qui se propage précipitamment à travers le monde, nous nous heurtons à toute la force puissante du grand gouvernement, assistée, naturellement, par les planificateurs centraux du monde. Nous ne laissons pas les gens assumer la responsabilité de leur santé – les encourageant à mieux manger, à faire plus d’exercice, à être plus dehors – mais nous les enfermons chez eux où la maladie se propage plus facilement, et ils ne renouvellent pas leurs réserves de vitamine D. Nous prétendons que la solution est une invasion médicale, une solution rapide, plutôt qu’un corps sain et un système immunitaire fort.

Nous prétendons que nous pouvons résoudre les problèmes si seulement nous chargeons le bon planificateur central d’appliquer un soulagement mineur de la douleur après coup.

Avec un simple adjectif, nous pouvons changer le monde

Dans ma vie professionnelle, j’ai parfois la tâche ingrate de traiter avec des écrivains qui ont bien intégré cette vision du monde. Il y a quelques années, The Guardian, le principal journal de gauche britannique, a fait l’éloge du monde entier lorsque ses rédacteurs ont mis à jour l’utilisation de la langue du journal. Le changement climatique serait désormais appelé « urgence climatique » ou « crise climatique » ; les climato-sceptiques en tant que « négateurs de la science du climat » ou le plus terrifiant « négateur du climat ».

Plus tôt cette année, j’ai remarqué que le Financial Times – de son propre chef ou sous la pression de ses pairs – a emboîté le pas. Dans un article dénonçant la consommation énergétique du Bitcoin (qui, en réalité, est assez mineure), la rédaction a ressenti le besoin d’écrire : « Il ne devrait pas y avoir de compromis entre la soi-disant démocratisation de la finance et l’urgence climatique. ”, comme si l’utilisation de mots plus forts avait un rapport avec le sujet de la pièce. Et ce n’était pas la première fois non plus, car le comité de rédaction à au moins deux reprises l’année dernière (ici et ici) a utilisé cette formulation exacte dans des articles d’opinion. Il y a quelques années à peine, le FT utilisait régulièrement un langage plus conventionnel pour discuter du changement climatique.

Pour la vie de moi, je ne pouvais pas comprendre quelle était la raison de cette obsession pour les jeux de mots. Se pourrait-il vraiment que ce qui empêchait le monde de se lancer dans les politiques climatiques agressives que les échelons supérieurs de notre classe intellectuelle désirent si désespérément soient les mots utilisés par ces mêmes journalistes élitistes détachés de la réalité ?

Une chose similaire s’est produite avec l’ethnicité l’année dernière. Mijotant dans le monde souterrain des guerres raciales, de nombreux militants avaient exhorté leurs fournisseurs de nouvelles à capitaliser «Noir» afin d’indiquer qu’il s’agissait d’un groupe ethnique d’héritage unifié (comme les Latinos ou les Amérindiens), plutôt que simplement une description physique, un simple adjectif. Il a fallu attendre les manifestations de George Floyd l’été dernier pour que le New York Times intériorise cette bataille importante de notre temps : respecter et honorer le sacrifice historique des Afro-Américains – en revalorisant symboliquement une lettre. L’Associated Press, fixant des normes pour de nombreuses autres publications, a publié des directives similaires et a plongé directement dans les guerres culturelles en refusant de capitaliser de la même manière «blanc». “Les Blancs”, lit-on dans son annonce, “ont beaucoup moins d’histoire et de culture partagées” et ne méritaient donc pas la mise à niveau.

Cela ne me dérange pas de varier les styles d’écriture. Je gagne ma vie en éditant des bulletins d’information, des rapports trimestriels et des soumissions à des revues universitaires. La plupart des points de vente utilisent un style et un format différents ; certains mettent les titres en majuscule tandis que d’autres ne le font pas. Certains écrivent des noms complets tandis que d’autres s’appuient sur des initiales. Certains nécessitent une certaine convention de lettres et de chiffres (par exemple, les chiffres un à neuf épelés, mais 10 et plus en utilisant des chiffres). C’est la voie des ordres décentralisés et émergents comme le langage. A chacun le sien. Pendant le Mois de l’histoire des Noirs l’année dernière, j’ai même recommandé à une cliente de suivre cette nouvelle pratique d’orthographe militante parce que son article traitait précisément de la suppression des écrivains noirs dans les médias et l’éducation, et la convention d’orthographe était une touche pertinente.

Les conventions orthographiques, les pronoms neutres ou autres étiquettes superficielles ne sont pas vraiment ce qui me dérange – ils ne sont que la cerise sur le gâteau, l’emballage d’un cadeau. Ce qui m’agace sans fin, ce sont les élites moralisatrices qui substituent un changement réel et significatif à de fausses charades. Si vous croyez vraiment à l’importance de votre cause, vous devriez faire quelque chose au lieu de jouer à des jeux de mots ou d’habiller vos nouvelles avec des façades justes. Si les gens se soucient de votre écriture, c’est à cause du contenu de votre travail, et non de la convention orthographique que vous choisissez pour emballer ce message. C’est pourquoi les conventions d’orthographe britanniques (par exemple « travail », « défense ») ou de ponctuation, bien qu’inhabituelles pour un public américain, ne les détournent guère de l’appréciation de Churchill ou d’Orwell.

En parlant d’Orwell, notre corps de journalistes semble avoir embrassé le péché opposé qu’Orwell a attaqué dans son « Politics and the English Language » : au lieu d’obscurcir les vérités en utilisant des euphémismes, les écrivains exagèrent les vérités au point d’engourdir mentalement leurs lecteurs. Si la crise est désormais notre état des lieux quotidien, comment évoquer les crises réelles une fois qu’elles apparaissent, les crises doubles ? Si rectifier les inégalités peut se faire d’un simple trait de plume d’éditeur, pourquoi ne vivons-nous pas déjà dans un paradis d’équité et d’abondance ?

Pensons-nous vraiment que nous guérissons la haine profondément enracinée envers la race, le sexe ou la sexualité d’autrui en mettant à jour l’orthographe des articles que les objets de nos évangiles moqueurs sont peu susceptibles de lire ? Très probablement, vous ennuyez et polarisez simplement les gens avant de vous éloigner des personnes mêmes dont vous souhaitez le plus persuader l’esprit.

Dans « The Blank Slate : The Modern Denial of Human Nature », Steven Pinker de Harvard a écrit sur les « tapis roulants d’euphémisme », l’idée linguistique « que les concepts, pas les mots, sont primordiales dans l’esprit des gens ». Si vous mettez à jour le nom de quelque chose, le néologisme hérite de la connotation de cette chose. “Donnez un nouveau nom à un concept, et le nom devient coloré par le concept.”

Au cours des dernières décennies, un « nettoyeur » est devenu un « concierge », puis un « gardien » ou « gardien » et ensuite « directeur d’installation » (et bientôt, je suppose, « directeur de l’enlèvement des matériaux »). Pourtant, quel que soit le dédain qui abaisse le statut qui puisse exister ou non pour les personnes qui nettoient les bureaux de nos journalistes devenus des croisés sémantiques reste assez intact (pas qu’il le devrait, car leur valeur pour la société dépasse probablement ceux que les directeurs d’établissement servent) .

St. Thomas More, un homme d’État, auteur et avocat du XVIe siècle, est souvent crédité d’avoir dit :

« Certains hommes disent que la terre est plate. Certains hommes disent que la terre est ronde. Mais s’il est plat, le Parlement pourrait-il le contourner ? Et s’il est rond, l’ordre du roi pourrait-il l’aplatir ?

Remplacez « dirigeants » par « journalistes » et « terre » par « les problèmes de notre temps », et Sir Thomas pourrait parler à notre société cinq siècles plus tard.

Au lieu de viser la grandeur, la réalisation de soi ou une vie sûre et confortable, nous corrigeons nos faux idéaux avec des solutions rapides. Nous dépeignons une vie glorieuse sur Instagram et nous bavons jalousement sur la dernière photo filtrée de nos amis d’Aruba, de Bali ou d’une plage d’une île grecque. Nous nous détendons, rêveusement, avec une telenovela ou une émission Netflix étonnamment addictive – pas avec le trésor de la littérature humaine, la connexion humaine ou un coucher de soleil.

Une fois que le sursaut de joie initial est passé, nous prenons les opioïdes que le médecin a si volontiers prescrits ou les antidépresseurs que nous pensons nous garder de l’abîme. Si nous souffrons d’hypertension ou de diabète de type 2, nous pensons que nous avons désespérément besoin de médicaments coûteux – pas d’un entraînement ou d’une glycémie équilibrée fournie en supprimant les céréales et les glucides ou en suivant le régime carnivore.

Dans nos tracas pour tout faux, nous oublions le travail acharné qui pourrait réellement améliorer nos vies – la preuve du travail pour notre argent, la preuve de l’entraînement pour notre santé, la preuve des relations qui sont la récompense de notre attention continue envers eux.

Il y a beaucoup de choses que Bitcoin et ses Cyber ​​Hornets ne réparent pas – mais au moins, cela donne un semblant d’honnêteté et de refus d’accepter des conneries. Il pousse ses utilisateurs à assumer la responsabilité de leur propre vie et de leurs finances, à lever leur regard des douleurs immédiates vers les gains futurs et vers des changements significatifs plutôt que des mises à jour cosmétiques.

Combattez les batailles sémantiques, stylistiques, politiques et médicales autant que vous le souhaitez, mais ne prétendez pas que cela rapproche un peu plus vos nobles idéaux de la réalité. Les solutions rapides ne réparent pas un monde qui se noie dans la prétention.

