Bitcoin peut-il atteindre 100 000 $ d’ici 2023 ou est-ce « sans valeur? »

Bitcoin (CCC :BTC-USD) s’est en fait assez bien négocié ces derniers temps. La principale crypto-monnaie par taille essaie de percer davantage, après une course déjà assez forte par rapport aux récents creux.

Cependant, il y a eu un débat autour de Bitcoin – pas qu’il y ait jamais eu de pénurie.

Bitcoin se négocie actuellement à près de 57 500 $, ce qui signifie fidélité (NYSE :FIS) le réalisateur Jurrien Timmer s’attend à plus de 70% de hausse. Bitcoin n’est « pas une bulle sur le point d’éclater », a déclaré Timmer, alors qu’il appelait à ce qu’il atteigne 100 000 $ d’ici 2023.

Il a soutenu ce qui suit :

Ce rallye est venu avec peu de fanfare et ne semble pas conduit par des chasseurs d’élan. Le pourcentage de pièces détenues par les « touristes » à court terme n’est plus que de 15 %. Cela me dit qu’il pourrait y avoir de la place pour courir si les chasseurs d’élan s’accumulent.

D’un autre côté, nous avons JP Morgan (NYSE :JPM) Le président et chef de la direction Jamie Dimon, qui a déclaré: « Je pense personnellement que le bitcoin ne vaut rien. »

Cependant, Dimon ne laisse pas ses pensées déborder sur les opérations de la banque. Il a ajouté ce qui suit :

Je ne veux pas être un porte-parole – je m’en fiche. Cela ne fait aucune différence pour moi… Nos clients sont des adultes. Ils ne sont pas d’accord. C’est ce qui fait les marchés. Donc, s’ils veulent avoir accès pour acheter vous-même du bitcoin, nous ne pouvons pas le garder, mais nous pouvons leur donner un accès légitime, aussi propre que possible.

100 000 $ semblent plus probables que sans valeur…

…Au moins d’ici 2023.

Comme Dimon, j’ai du mal à trouver un moyen de justifier le prix exubérant de la monnaie numérique. Il y a des avantages évidents à Bitcoin, Ethereum (CCC :ETH-USD) et d’autres formes de crypto-monnaie.

Contrairement au dollar américain, il existe une quantité finie de Bitcoin. Pour aller plus loin, c’est aussi ce qui la sépare de toute monnaie fiduciaire, plus le fait qu’elle n’est pas réglementée par une banque centrale.

Il n’y a « pas de valeur intrinsèque », soutient Dimon et « les régulateurs vont en réglementer l’enfer ».

Il y a une différence entre ce que Dimon soutient – ​​qui est l’existence même de Bitcoin – et ce que Timmer dit, qui est davantage basé sur une perspective à moyen terme sur l’élan et les tendances de Bitcoin.

Les deux observations peuvent-elles être vraies ? Techniquement, oui. Timmer ajoute :

Je ne pense vraiment pas que le bitcoin menace le dollar ou le statut de réserve du dollar. La proposition de valeur de Bitcoin est qu’en fin de compte, il passe d’une simple réserve de valeur à également un moyen d’échange, et cela dépend de la deuxième couche. [developments] qui se construisent en ce moment.

De plus, « Peut-être [bitcoin] garantit en fait que le dollar conservera son statut de réserve », a-t-il expliqué.

Bitcoin a une capitalisation boursière au nord de 1 000 milliards de dollars. Même avec une réglementation accrue, il est difficile d’imaginer que la valorisation s’érode à néant. Même avant que Bitcoin ne se généralise, il se négociait encore entre 400 $ et 2 000 $.

Ce n’est pas exactement sans valeur – même si cela semblerait le cas si cela tombait par rapport aux niveaux actuels. Aussi volatile que soit le Bitcoin, il est difficile d’imaginer qu’il perde toute sa valeur à ce stade.

Décomposer Bitcoin

Le dollar, l’euro et le yen fluctuent simplement en valeur l’un par rapport à l’autre, tandis que les biens et services sont évalués dans ces devises. Cependant, nous ne voyons pas le dollar exploser plus haut en valeur – comme Bitcoin – même s’il n’y a rien de tangible qui y soit lié.

D’un autre côté, les prix du Bitcoin montent en flèche, même s’il n’y a rien de tangible à cela. Son manque de valeur intrinsèque est ce qui fait qu’il est difficile pour tant d’investisseurs de l’appuyer et pourquoi de nombreux sceptiques pensent que la demande de Bitcoin finira par diminuer, créant une situation de Tulip Craze.

Je suis d’accord avec Dimon dans le sens où il n’y a pas de valeur intrinsèque. Je ne suis pas d’accord dans le sens où ça ne vaut rien. On pourrait dire que le dollar ne vaut rien aussi.

En ce qui concerne les graphiques, 100 000 $ me semblent plus probables que 0 $ (ou tout autre prix suffisamment bas pour que nous le considérions « sans valeur ».)

Pour ce que ça vaut, je respecte vraiment Dimon et ses perspectives. Je ne suis pas d’accord dans ce cas.

Bitcoin a trébuché en octobre, mais s’est ensuite rallié au cours de sept des huit sessions, effaçant ainsi le sommet de septembre. Il a depuis augmenté sur la pointe des pieds, essayant récemment de dépasser le retracement de 78,6%.

À partir de là, voyons s’il peut clôturer au-dessus de ce niveau de retracement, ouvrant la porte à 60 000 $, puis à des sommets proches de 65 000 $. À la baisse, je veux voir la moyenne mobile sur 10 jours continuer à servir de support.

En dessous des 10 jours, le plus haut de septembre sera remis en jeu, suivi d’un test potentiel de la barre des 50 000 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.